Cette voiture électrique abordable pourrait faire un carton en Europe en attendant le Defender

Le constructeur chinois Chery vient d'annoncer le lancement de son SUV électrique, le iCAR 03. Déjà dévoilé quelques mois plus tôt, ce dernier arrive enfin sur le marché à un prix très intéressant. De quoi lui promettre un beau succès en Europe ?

Vous n’avez encore jamais entendu parler de la marque chinoise Chery ? Cela ne devrait pas tarder à changer. Et pour cause, cette dernière prévoit de faire bientôt son arrivée en Europe, afin de tenter de se faire une place sur ce marché.

Un SUV intéressant

Au total, elle devrait lancer pas moins de trois marques, à savoir Exlantix, Jaecoo et Omoda, alors qu’elle prévoit notamment d’étoffer ses équipes de développement. Le constructeur espère pouvoir se hisser au niveau de BYD, récemment devenu numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla. Mais outre le lancement de ses trois sous-marques sur le Vieux Continent, Chery continue également de travailler sur sa gamme vendue en Chine.

C’est ainsi qu’elle a levé le voile quelques mois plus tôt son son iCar 03, qui prend la forme d’un SUV électrique aux lignes très anguleuses. Ce dernier arbore en effet une silhouette carrée, presque un peu caricaturale, et est reconnaissable à sa face avant dotée d’une signature lumineuse verticale. Il affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 4,41 mètres pour 1,91 mètre de large et 1,72 mètre de haut. Par ailleurs, il repose sur des jantes de 18 et 19 pouces, selon la version choisie.

Le site chinois AutoHome précise que six teintes de carrosserie seront disponibles, dont du bleu ou encore du vert. Affichant un empattement de 2,72 mètres, le nouvel iCar 03 offre une belle habitabilité pour ses occupants, tandis que le constructeur dévoile de nouvelles images de son poste de conduite. La présentation est assez classique, avec un grand écran tactile de 15,6 pouces, compatible avec les mises à jour OTA (over-the-air) à distance. En revanche, il ne semble pas être doté d’Android Auto et Apple CarPlay.

Il est associé à un combiné numérique de 9,2 pouces et inclut diverses fonctionnalités de divertissement, comme des jeux ainsi que du karaoké. Ce qui n’est pas sans nous rappeler ce que propose notamment BYD sur certaines de ses voitures, de même que Tesla. Selon la finition, les clients peuvent également profiter de la charge du smartphone en induction à 50 W, des sièges chauffants et de l’éclairage d’ambiance.

Un prix abordable

Plusieurs versions seront proposées aux clients pour ce Chery iCar 03, qui se déclinera en deux et quatre roues motrices. Le modèle d’entrée de gamme affiche une puissance de 184 chevaux issu de son unique moteur, pour un couple de 220 Nm. La variante dotée d’une transmission intégrale affiche quant à elle un total de 279 chevaux et 385 Nm de couple, tandis que le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,5 secondes.

Si la capacité de la batterie n’a pas encore été précisée par le constructeur chinois, l’autonomie est quant à elle comprise entre 401 et 501 kilomètres. Des valeurs qui s’entendent cependant selon le cycle chinois CLTC, bien moins strict que notre WLTP européen. Ce qui donne entre 340 et 425 kilomètres chez nous, ce qui reste encore peu pour rassurer les automobilistes. D’autant plus que Chery n’a pas encore communiqué sur le temps de charge ainsi que la puissance pouvant être encaissée par la batterie.

Il n’est pas exclu que le SUV électrique embarque sous peu un accumulateur au sodium, puisque le constructeur s’est récemment associé au géant chinois CATL. Cette technologie possède l’avantage de coûter bien moins cher que la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt). On sait en revanche que le Chery iCar 03 sera équipé de la conduite semi-autonome de niveau 2 et du stationnement intelligent.

Il faudra compter entre 109 800 et 169 800 yuans pour s’offrir un exemplaire du SUV électrique en Chine selon AutoHome. Un prix qui correspond alors à 14 113 et 21 826 euros. Cependant, ces montants devraient être fortement revus à la hausse si la voiture arrivait en Europe, ce qui n’est pas à exclure. Elle pourrait rivaliser avec la Tesla Model Y, ainsi qu’avec l’étonnant Ineos Fusilier récemment dévoilé. En attendant le Range Rover 100 % électrique qui devrait bientôt être officialisé avant de voir arriver l’éventuel Defender électrique.