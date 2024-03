Cette voiture électrique qui se recharge en 10 minutes se rapproche un peu plus de la France

Le constructeur chinois de voitures électriques, Chery, qui prépare son arrivée en Europe, serait en pleine discussion avec le gouvernement italien. À l'ordre du jour, la construction d'une usine sur le territoire, afin d'y produire ses véhicules. Et peut-être sa voiture électrique capable de se recharger en seulement 10 minutes.

Même si cela n’enchante pas vraiment Bruxelles, les voitures chinoises sont de plus en plus nombreuses à arriver en Europe. On pense notamment à MG ou encore à BYD, mais pas seulement puisque c’est aussi le cas de Nio ainsi que de Xpeng.

Une fabrication européenne envisagée

Un autre constructeur est également en train de préparer son arrivée sur le Vieux Continent, au grand dam des spécialistes qui craignent une véritable invasion. Il s’agit du groupe chinois Chery, qui viendra avec non pas une, mais bien trois marques distinctes, à savoir Omoda, Jaecoo et Exlantix. Ces dernières affichent toutes un positionnement différent et plus ou moins haut de gamme.

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions que l’entreprise chinoise était en discussion avec les autorités du Royaume-Uni. Cela concernerait la commercialisation de ses voitures, mais également la construction d’une usine. Mais ce dernier projet semble ne plus vraiment être d’actualité pour le moment. C’est en tout cas ce que laisse penser un récent article publié par l’agence britannique Reuters.

Ce dernier indique en effet que Chery serait en train de discuter avec le gouvernement italien. Et cela concernerait également la création d’un site de production sur le territoire. Et pour cause, le ministre de l’industrie, Adolfo Urso a récemment déclaré vouloir qu’un autre constructeur s’implante là-bas, alors que Stellantis y produit déjà certaines de ses voitures. La firme pourrait même y fabriquer des autos siglées Leapmotor sous peu.

L’Italie veut augmenter sa production locale, pour atteindre les 1,3 million de voitures assemblées par an, contre moins de 800 000 en 2023. C’est donc ce qui explique l’intérêt du gouvernement pour Chery, qui affiche quant à elle de grandes ambitions pour son arrivée en Europe. Cependant, la firme pourrait avoir de la concurrence, car elle n’est pas seule sur le coup. Ce serait également le cas de Tesla, mais aussi de trois autres marques chinoises.

Des ambitions très fortes

Selon le directeur européen de Chery, Jochen Tueting, l’entreprise s’attend à vendre suffisamment de voitures pour que cela justifie l’implantation d’une usine en Europe. À l’heure actuelle, plusieurs pays seraient encore envisagés, mais le porte-parole de Chery ne peut pas en dire plus pour le moment. La France fait-elle partie des candidats ? Pour l’heure, le mystère reste donc entier.

Quoi qu’il en soit, une production européenne pourrait de gros avantages pour le constructeur chinois. D’abord, cela réduirait les délais de livraison ainsi que les coûts logistiques. De plus, cela permettrait aussi à ses voitures électriques d’être éligibles au bonus écologique en France, puisque le gouvernement a serré la vis à ce sujet en début d’année. C’est aussi en partie pour cela que BYD et MG envisagent de produire leurs autos sur le Vieux Continent.

Mais alors, quelles voitures seraient potentiellement assemblées chez nous ? Pour le moment, rien n’a encore été confirmé, mais on sait que plusieurs modèles sont prévus pour l’Europe, dont la berline E03 et le SUV E0Y, ainsi que le SUV Omoda 5, qui serait le premier à faire son arrivée chez nous. Ces voitures pourraient faire appel à une batterie fournie par le géant chinois CATL, qui possède deux usines sur le Vieux Continent.

Ce pack révolutionnaire fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et offre une autonomie de 400 kilomètres CLTC, soit environ 340 kilomètres WLTP. Mais surtout, c’est la charge qui est la plus impressionnante, pouvant atteindre 4C. Soit une puissance quatre fois supérieure à la capacité de la batterie, ce qui permettrait de la remplir en seulement 10 minutes. Restera à trouver des bornes suffisamment performantes pour ça, comme celle de 600 kW développée par Huawei.