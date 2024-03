Ce constructeur de voitures électriques dévoile un accessoire insolite mais ultra-pratique

La firme chinoise Li Auto lève le voile sur un tout nouvel accessoire pour ses voitures. Ce dernier prend la forme d'un insolite matelas gonflable, destiné à sa gamme de voitures électriques et hybrides vendus en Chine.

Les constructeurs chinois font aujourd’hui de plus en plus parler d’eux dans le monde entier. Et pour cause, ils sont nombreux à avoir vu le jour au cours des dernières années, alors que le marché de la voiture électrique ne cesse de se développer.

Un accessoire insolite

C’est par exemple le cas de marques telles que IM Motors, fondée en 2020 ou encore Nio, qui a vu le jour en 2014. Mais c’est aujourd’hui une autre entreprise qui nous intéresse tout particulièrement. Il s’agit de Li Auto, qui fut quant à elle créée en 2015 par Li Xiang et qui est basée à Pékin, en Chine. Cette dernière a déjà beaucoup fait parler d’elle, puisqu’elle commercialise déjà plusieurs véhicules.

Parmi eux, un van électrique ultra haut de gamme, le Mega qui a officiellement été révélé quelques mois plus tôt. Mais ce n’est pas pour ça que la firme fait l’actualité cette fois-ci, mais pour autre chose d’un peu plus original encore. C’est ce que nous explique le site chinois It Home, qui indique que le constructeur chinois vient de lancer un tout nouvel accessoire insolite.

给被老婆赶出家门和不想回家面对的男士们… pic.twitter.com/fRBvJWTf4P — 星空 (@aiolosq) March 19, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Il ne s’agit pas d’une borne de charge, comme l’ont fait Nio ou Lotus, ni d’une rallonge de câble comme vient de le faire Tesla. Mais qu’est ce que cela peut être ? Eh bien d’un matelas pneumatique. Oui, vous avez bien lu. De quoi notamment nous rappeler l’adorable Wuling Bingo dévoilée l’an dernier, qui se dote également d’un accessoire similaire, idéal pour les longs trajets.

Cependant, et contrairement à celui proposé sur la citadine électrique, le matelas gonflable vendu par Li Auto ne peut accueillir qu’une seule personne. D’ailleurs, le constructeur a également communiqué quelques spécificités sur cet accessoire, dont les dimensions varient en fonction de la voiture à laquelle il se destine.

Un prix salé

En effet, il faut savoir que ce matelas pneumatique est conçu pour trois modèles, à savoir les Li Auto L7, L8 et L9, trois SUV destinés aux longs voyages. En revanche, on ne sait pas encore si le nouveau van Mega, rival du Denza D9 que nous avons récemment essayé ainsi que du Zeekr 009 pourra aussi s’en équiper. La longueur du matelas est comprise entre 1,78 et 1,82 mètres, ce qui est suffisant pour des passagers de taille moyenne.

En largeur, il mesure 59 centimètres pour 27 à 30 centimètres d’épaisseur, ce qui garantit un certain confort. D’autant plus qu’il se dote aussi d’un petit appuie-tête. Selon le constructeur, il peut encaisser un poids allant jusqu’à 100 kilos et est livré avec un sac de rangement. Il ne devrait pas prendre trop de place dans le coffre lorsqu’il est replié. Enfin, le matelas pèse moins de trois kilos.

Il est fabriqué en PVC et est résistant à l’usure ainsi qu’aux plis tandis qu’il est recouvert d’un tissu imitation daim afin d’être plus doux au toucher. Mais alors, quel est le prix de cet accessoire, qui pourrait un jour être vendu chez nous quand la marque arrivera enfin en France ?

Il faudra compter pas moins de 499 yuans en Chine, ce qui équivaut à environ 63,76 euros selon le taux de change actuel. Enfin, le gonflage nécessite une pompe à air électrique, qui peut être branchée sur la prise allume-cigare.