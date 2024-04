Pourquoi des milliers de voitures chinoises squattent les ports européens

Depuis plusieurs mois, les ports européens sont envahis de voitures électriques en provenance de Chine. Problème, ces dernières y passent parfois de longs mois avant d’être enfin livrées aux clients. Mais quelle est la raison ?

On le sait, les voitures chinoises sont de plus en plus nombreuses en Europe. Et cela agace d’ailleurs très fortement l’Union européenne, qui veut tout faire pour compliquer la vie des constructeurs venus de l’Empire du Milieu. Sans parler de l’enquête qui est toujours actuellement en cours.

Des ports européens envahis

Ainsi, ce dernier est désormais le plus grand exportateur de voitures électriques dans le monde, qu’il s’agisse de marques nationales ou étrangères mais qui y produisent leurs autos, comme Tesla ou Dacia. Ce qui a d’ailleurs incité le gouvernement français à supprimer le bonus écologique pour ces dernières. Ce qui ne les empêche toutefois pas d’arriver en masse en Europe.

Et notamment d’affluer dans nos ports, en attente d’être livrées aux clients finaux, répartis sur tout le continent. Et pour cause, les véhicules sont normalement déchargés des porte-conteneurs, puis dispatchés dès leur arrivée dans les différents pays et concessions par camion. Ça, c’est en théorie, car la pratique est en fait un peu différente. C’est ce qu’explique le site Automotive News Europe, qui indique que les ports européens sont actuellement envahis de voitures chinoises.

Ces dernières y seraient stockées pendant plusieurs mois avant de partir pour leur destination finale, créant des embouteillages. Et plusieurs sites seraient concernés, comme l’indique un porte-parole du port d’Anvers, en Belgique, qui explique que « cette situation affecte actuellement tous les ports européens où de grandes quantités de voitures arrivent ». Mais quelle est la raison de ce phénomène ?

Celui-ci nous rappelle quelque peu l’affaire des « cimetières » de voitures électriques en Chine, pointés du doigt quelques mois plus tôt par un Youtubeur. Mais les raisons derrière l’encombrement des ports n’est pas exactement la même, puisqu’il y en a à vrai dire plusieurs. En effet, cela est ici majoritairement lié à des soucis logistiques, qui empêcheraient les véhicules de quitter la zone de stockage rapidement.

Une pénurie de chauffeurs, mais pas que

Comme l’expliquent les journalistes de Numerama, le souci viendrait d’une pénurie de chauffeurs routiers pour transporter les voitures et les acheminer jusqu’à leur destination dans les différents pays où elles sont vendues. Cela créé donc tout simplement un goulot d’étranglement, car il y a trop de livraisons par bateaux et pas assez de personnes pour récupérer les autos une fois déchargées.

De plus, les constructeurs européens sont en général prioritaires, ayant plus de capacité de négociation pour accélérer leur logistique. Et cela devrait perdurer de cette manière, alors que Bruxelles veut tout faire pour mettre des bâtons dans les roues des marques chinoises. De son côté, Tesla inonde les ports de ses camions, afin d’assurer des livraisons rapides de ses véhicules venus par cargos depuis la Chine ou les États-Unis, où sont produits toutes ses voitures, de la Model 3 à la Model X en passant par la Model S. La Model Y est quant à elle fabriquée en Allemagne.

Par ailleurs, un article du Financial Times explique également que les constructeurs chinois utiliseraient tout simplement les aires de stockage temporaire des ports comme des lieux de stockage permanents. Une source anonyme indique en effet que certaines autos seraient restées sur place pas moins de 18 mois avant d’être enfin expédiées vers leur destination finale. Les voitures ne sont pas entreposées directement dans les concessions, ce qui permet de gagner de la place, mais aussi de réduire les coûts. Car garder un véhicule qui n’est pas encore vendu reste onéreux pour le constructeur.

Mais si ces voitures dorment ainsi dans les ports, ne serait-ce également pas parce qu’elles n’ont tout simplement pas encore été achetées ? Cela est tout à fait possible, puisque les chiffres des exportations sont largement supérieurs à ceux des immatriculations en Europe. Les constructeurs envoient-ils dont des autos chez nous simplement pour gonfler leurs ventes, ou exportation, de cette manière ? Si cela n’a pas encore été clairement prouvé, cela reste évidemment à envisager.