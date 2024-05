Bornes de recharge pour voiture électrique : ça coince en Europe, selon ce sérieux rapport

Selon un rapport de l’ACEA, il n’y aura pas assez de bornes de charge pour répondre aux besoins en Europe au cours des prochaines années. L’organisation indique qu’il en manque pas moins de 3,5 millions sur l’ensemble du Vieux continent.

Avec une part de marché de 17 %, la voiture électrique se porte plutôt bien en France, malgré les chiffres plus inquiétants publiés quelques semaines plus tôt. Cependant, certains aspects freinent encore de nombreux automobilistes, comme le prix et l’autonomie.

Des bornes largement insuffisantes

Pourtant, les constructeurs font leur possible pour proposer des batteries permettant de parcourir de plus grandes distances, frôlant parfois les 1 000 kilomètres. Mais d’autres font le choix de packs plus petits et donc plus économiques, misant plutôt sur la charge rapide, qui ne cesse de se développer. Et cela grâce aux bornes de plus en plus puissantes, comme celles de 360 kW accessibles chez Lidl, tandis que Nio a dévoilé une prise délivrant pas moins de 640 kW en Chine. De plus, les stations sont aussi de plus en plus nombreuses.

Rien qu’en France, on en compte déjà plus de 100 000 réparties sur tout le territoire. Ce qui fait que notre pays n’est pas un si mauvais élève à l’échelle européenne, même si certains font nettement mieux comme la Bulgarie et la Slovaquie. Ces derniers sont en effet bien au-dessus de leurs objectifs, et même en avance pour les prochaines années. Cependant, tout cela ne serait pas encore suffisant pour répondre à la demande grandissante, alors que les ventes de voitures électriques devraient encore s’accélérer.

C’est en tout cas ce que confirme la dernière étude en date menée par l’ACEA, l’association des constructeurs européens d’automobiles. Cette dernière tire en effet la sonnette d’alarme, indiquant que le réseau de bornes de recharge se développe nettement moins rapidement que celui des ventes de voitures électriques. Et cela risque évidemment de poser un très gros problème au cours des prochaines années. L’an dernier, seulement 150 000 bornes ont été installées sur le Vieux continent, soit en moyenne 3 000 par semaine. Ce qui peut sembler beaucoup, mais qui ne l’est pas tant que ça en réalité.

Globalement, le territoire en compte 630 000 à l’heure actuelle, ce qui doit être fortement amélioré au cours des prochaines années. Et pas qu’un peu, puisque l’ACEA estime que 8 millions de points de charge devront être accessibles à l’horizon 2030, soit dans seulement six ans. Autant dire que ça commence à presser, et qu’il va falloir accélérer le rythme. L’organisation indique que la cadence devrait être de 1,2 million de nouvelles bornes installées tous les ans, ce qui correspond à un peu plus de 22 000 par semaine.

Une croissance indispensable

Globalement, c’est huit fois plus que le taux annuel actuel, mais c’est le strict minimum pour répondre à la demande grandissante. Selon le directeur général de l’association, Sigrid de Vries, « l’accès facilité aux bornes de recharge n’est pas quelque chose qui est agréable, mais c’est surtout essentiel afin de décarboner le transport routier ». Cela va aussi de pair avec un soutien des pouvoirs publics au marché, en offrant notamment un cadre de fabrication compétitif en Europe. Le porte-parole estime que les investissements dans le domaine des bornes de charge doivent alors être intensifiés de toute urgence.

Et pour cause, les ventes de voitures électriques ont connu une véritable flambée au cours des dernières années. Entre 2017 et 2037, ces dernières ont été multipliées par 18 en Europe, atteignant les 1,5 million d’unités l’an dernier. Mais sur la même période, le nombre de bornes de recharge a été multiplié par 6 seulement. Pas besoin d’être un as en mathématiques pour comprendre que ça risque de coincer très rapidement. D’autant plus que les automobilistes sont déjà refroidis par l’autonomie des voitures électriques lors de l’achat.

En France, le nombre de bornes de charge a grimpé de 36 % en un an, pour atteindre les 123 347 au mois de février dernier. Ce qui correspond peu ou prou à 183 points de charge pour 100 000 habitants en moyenne. D’autant plus que la répartition est assez inégale, même si la fiabilité est heureusement en hausse. Et bonne nouvelle, le prix de la recharge a tendance à baisser légèrement, malgré la hausse du coût de l’électricité dans l’Hexagone.