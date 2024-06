L’UE dit non au contrôle médical obligatoire pour le permis de conduire des seniors

Faut-il imposer un examen médical aux conducteurs seniors ? L'Europe vient de trancher... en ne tranchant pas. Une décision qui laisse la France et ses voisins face à leurs responsabilités.

Un groupe d’enfants percuté par une octogénaire en voiture au début du mois de juin relance la question du permis à vie au sein de la France. Pourtant, le Parlement européen vient de rejeter une proposition visant à instaurer une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour les titulaires du permis de conduire. Une mesure qui, sans le dire explicitement, visait principalement les conducteurs âgés. Cette décision, ou plutôt cette absence de décision, laisse le champ libre à chaque pays membre pour légiférer — ou non — sur la question.

Pour aller plus loin

Comment remplacer gratuitement le vieux permis de conduire rose par la nouvelle carte plus pratique

Un permis sous condition

La question du permis pour les seniors revient systématiquement dans les débats à l’occasion d’accidents tragiques comme celui-ci. En février 2024, l’eurodéputée Europe écologie, Karima Delli, portait une mesure au Parlement européen pour instaurer une visite médicale tous les 15 ans pour conserver le permis de conduire.

Une mesure rejetée par 323 voix contre 270 pour. Ces visites médicales restent à l’appréciation de chaque État membre de l’Union européenne. En France, le ministre des Transports de l’époque Clément Beaune avait rejeté la proposition, nous rapportent Les Numériques. En France, donc, le statu quo demeure.

Dans le reste de l’UE

Si la France reste attachée au permis à vie, certains de nos voisins ont opté pour des contrôles plus stricts. Si l’on se penche sur la carte des pays européens, nombre de nos voisins ont pris des mesures. Le père d’une victime de l’accident de juin s’est confié à TF1 déclarant qu’ « En Italie, après 50 ans, il y a un contrôle, une visite médicale tous les cinq ans, et après 60 ans, tous les deux ans, et après tous les ans ». L’Espagne, la Grèce ou la République tchèque ont eux des contrôles à partir de 65 ans. Pour les plus jeunes, il faudra se tourner du côté du Portugal qui commence ses contrôles à partir de 40 ans.

En tout, ce sont 14 pays sur les 27 que comporte l’Union européenne qui ont des mesures comme celle-ci. Les autres ont un fonctionnement similaire à la France avec un permis à vie.

S’il peut paraître légitime de questionner les capacités de nos aînés en termes de conduite, la Sécurité routière rappelle que les personnes de plus de 75 ans sont autant impliqués dans des accidents que les personnes entre 18 et 24 ans. Face à l’absence de législation contraignante, la responsabilité individuelle prend tout son sens. Sans être obligatoires, des stages de remise à niveau ou des examens de santé volontaires, notamment pour la vue, sont vivement recommandés tout au long de la vie d’automobiliste.