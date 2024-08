La iCar existe, elle est électrique et elle pourrait bien arriver en Europe

Le constructeur chinois Chery vient tout juste de dévoiler les premières images officielles de sa nouvelle voiture électrique, le iCAR 03T. Présenté le 30 août prochain, ce SUV pourrait tout à fait finir par débarquer en Europe prochainement.

Crédit : Chery

Il existe actuellement plus de 150 marques automobiles en Chine, mais seulement une petite poignée est présente en Europe, comme MG, BYD ou encore Xpeng qui vient d’arriver en France. La plupart sont encore méconnues chez nous, mais certaines d’entre elles devraient bientôt faire la route jusqu’au Vieux Continent.

Un nouveau SUV électrique

C’est tout particulièrement le cas de Chery, un constructeur chinois fondé en 1997 et qui est pour le moment uniquement présent en Chine. Cependant, cela est tout doucement en train de changer, puisque la firme prévoit de se développer à l’international, et notamment en Europe avec plusieurs marques. Parmi elles, Omoda ainsi que Jaecoo, mais il se peut également que la firme vienne chez nous en son nom propre. Et elle pourrait amener avec elle dans ses bagages un tout nouveau modèle.

Ce dernier vient tout juste d’être dévoilé via une série de photos officielles, relayées via le site chinois ItHome. Connu sous le nom de iCAR 03T (aucun lien avec Apple), il est une évolution de l’iCAR 03.

Crédit : Chery

On retrouve donc cette forme de SUV compact au style assez massif et surtout très anguleux. En effet, la silhouette est très carrée, tandis que la face avant est particulièrement agressive. On y retrouve alors une étonnante signature lumineuse verticale à LED, qui encadre une calandre pleine surmontée par un bandeau noir. En bas, le bouclier peint également dans la même couleur est particulièrement imposant.

De profil, le SUV affiche une silhouette carrée et surtout, bénéficie d’une garde au sol qui semble assez élevée, puisqu’elle est annoncée à 20 centimètres d’après le site Car News China. Ce dernier précise cependant les dimensions globales de la voiture, qui affiche une longueur totale de 4,43 mètres pour 1,92 mètre de large et 1,74 mètre de haut. Les clients auront également le choix entre plusieurs styles et tailles de jantes, de 18 et 19 pouces, tandis que le véhicule se veut taillé pour l’aventure.

Et cela grâce un angle d’attaque et de fuite de respectivement 26 et 28 degrés, permettant de sortir des sentiers battus. La partie arrière est quant à elle très massive et imposante, avec un hayon encadré là encore par deux bandes de LED verticales. Le bouclier est particulièrement proéminent, donnant un caractère baroudeur à l’engin, dont le look est complété par des protections de carrosserie en plastique sur les bas de caisse et les passages de roues.

Une autonomie correcte, sans plus

Pour le moment, aucune photo du poste de conduite n’a encore été dévoilée pour ce nouveau Chery iCAR 03T, qui affiche un empattement de 2,72 mètres. De quoi accueillir en théorie assez confortablement tous les occupants, alors que le volume de coffre reste également inconnu pour le moment. Cependant, nous devrions très bientôt en savoir plus, puisque le SUV électrique sera officiellement dévoilé le 30 août prochain, à l’occasion du salon de Chengdu, en Chine.

En revanche, on sait déjà ce qui se cache sous le capot de ce nouvel arrivant, qui se décline en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices. La première affiche une puissance de 135 kW, soit seulement 100 chevaux, et la variante dotée d’une transmission intégrale possède deux moteurs, de 51 et 100 chevaux. Le 0 à 100 km/h et la vitesse maximale ne sont pas connus, mais on sait cependant que plusieurs modes de conduite seront proposés, sans plus de détails.

Crédit : Chery

Le SUV embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par CATL et dont la capacité n’a pas encore été annoncée. Les rumeurs annoncent une autonomie tournant autour des 500 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne 425 kilomètres selon l’homologation WLTP. Ce n’est pas énorme, mais c’est tout de même assez pour rassurer les clients.

Enfin, le temps et la puissance de charge restent inconnus, de même que le prix. Ce dernier sera très dépendant du lieu de production de cet iCAR 03T. S’il est exporté depuis la Chine, il subira la hausse des droits de douane mis en place par la Commission Européenne. On sait en revanche que Chery aurait choisi l’Espagne pour implanter son usine européenne, ce qui l’exonérerait de ces taxes, et peut-être même bénéficier du bonus écologique français.