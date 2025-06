Où en-est l’invasion des voitures électriques chinois en Europe ? Voici les derniers chiffres

Si certains craignent que l’Europe soit envahie de voitures électriques chinoises, c’est encore loin d’être le cas. Cependant, il est vrai que les exportations en dehors de l’Empire du Milieu sont en hausse.

BYD Dolphin Surf // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux. À l’heure actuelle, on en compte déjà pas moins de 150 dans le monde, mais seulement deux sont en fait rentables. Il s’agit pour mémoire de BYD et de Li Auto, tandis que les autres ne gagnent pas encore d’argent pour le moment. Cependant, un grand nombre d’entre eux veulent désormais vendre leurs autos en dehors de leur pays natal.

Des exportations en hausse

C’est le cas de MG, BYD ou encore Xpeng, sans oublier Nio et même Aiways, au bord de la faillite et qui veut se concentrer sur l’Europe. Ce qui ne plaît évidemment pas du tout à Bruxelles, qui craint une véritable invasion de voitures électriques chinoises. Elle avait dévoilé de nombreuses mesures pour lutter contre ce phénomène, et a notamment augmenté les droits de douane pour les autos produites dans l’Empire du Milieu. Car selon certains experts, l’Europe pourrait devenir un simple importateur de voitures chinoises sous peu.

Mais faut-il réellement s’alarmer ? Et bien pour le moment, la réponse semble être négative, comme nous l’avions déjà expliqué un peu plus tôt. Cependant, il est vrai que les exportations de véhicules électriques chinois ont augmenté dans le monde depuis le début de l’année 2025. C’est en effet ce qu’explique le site Car News China. Elles ont globalement grimpé de 19 % depuis le mois de janvier dernier selon l’Administration générale des douanes. Mais si l’on regarde dans le détail, les voitures électriques ne sont pas les plus concernées.

L’actuelle MG4 XPower

Et pour cause, avec les engins de construction, elles ont augmenté de 10,7 % par rapport à la même période en 2024. Certes, cela reste une hausse, mais elle est moins élevée que pour les robots industriels, dont les exportations ont flambé de 55,4 %. Mais alors, quels sont les constructeurs qui s’en sont le mieux sorti ? Et bien sur la plus haute marche du podium, nous retrouvons Chery. La firme chinoise a exporté pas moins de 250 800 voitures électriques en dehors de la Chine.

C’est-à-dire dans tous les autres pays, et pas seulement en Europe. La part pour le Vieux Continent n’a pas été précisée, mais elle est logiquement nettement moins importante. En 2ème position, c’est MG, qui appartient au groupe SAIC, avec 168 700 unités. Mais là encore, on ne connaît pas les détails, ni les modèles qui ont le plus cartonné. Mais nul doute que la MG4 en fait partie, tout du moins pour le Vieux Continent. La marque est suivie par Geely, avec 160 900 exportations en dehors de la Chine.

Des résultats inégaux

Le groupe, qui possède notamment Volvo, Polestar mais aussi Lotus et Zeekr a connu une véritable flambée, avec des exportations en hausse de 103,3 % sur les cinq premiers mois de 2025. Et pas moins de 70 600 voitures du groupe chinois ont été envoyées vers des pays européens. Cependant, on ne sait pas avec précision lesquels. Pour mémoire, le Volvo EX30, initialement produit en Chine est désormais assemblé en Europe, afin de contrer les droits de douane. En revanche, on ne sait pas encore s’il est éligible au bonus écologique.

Contre toute attente, BYD s’est placé au pied du podium des exportations. Et ce même s’il a récemment dépassé Tesla sur les ventes de voitures électriques en Europe. À noter que seulement 61,05 % des 159 300 unités exportées ont été des autos zéro-émission (à l’échappement). Le reste était des modèles hybrides rechargeables, une motorisation sur laquelle mise aussi beaucoup le constructeur chinois, même en Europe. Enfin, Changan arrive en 6ème position, mais accuse une baisse de 29,1 %. C’est le seul du top 10 à être dans cette situation.

Selon certains experts, la Chine devrait rester « un acteur dominant sur le marché international des véhicules électriques dans les mois à venir ». De nombreux constructeurs veulent tenter leur chance en Europe, dont Nio avec sa jeune marque abordable Firefly. Cependant, beaucoup vont aussi produire leurs autos sur le Vieux Continent, afin de contourner les droits de douane punitifs. C’est notamment le cas de BYD ainsi que de MG, qui vont développer leurs usines sur notre territoire au cours des prochaines années.