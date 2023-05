Enfin une baisse de prix pour les forfaits mobiles… mais la fibre augmente

L'expert des télécoms français, Ariase, vient de publier son baromètre du mois de mai 2023 et les résultats sont équivoques : quand les prix des forfaits mobiles sont en forte baisse, ceux de la fibre continuent leur augmentation. Côté opérateur, c'est RED by SFR qui s'en sort le mieux.

Le dernier Baromètre Ariase vient de tomber et le moins que l’on puisse dire c’est que les tendances se poursuivent et même s’accentuent côté forfaits mobiles et box internet.

Dans son calcul sur 12 mois, l’organisme a mesuré une baisse de 2,90 % sur le prix des forfaits mobiles d’au moins 10 Go et une augmentation de 13,10 % sur la même période des abonnements à la fibre. La baisse de prix des forfaits mobile s’explique en partie par la percée des MVNO sur laquelle les opérateurs plus historiques ont dû s’aligner. Quant au prix des abonnements box fibre, on peut expliquer cette hausse par un marché stagnant depuis des mois et où les offres les plus orientées haut de gamme (Livebox Max Fibre, Bbox Ultym, SFR Fibre Power, etc.) rencontrent un certain succès.

Évolution des prix des offres de forfaits mobile Évolution des prix des offres de box internet fibre

RED by SFR sort vainqueur sur les prix

En plus des tarifs globaux, Ariase calcule également les prix moyens de chaque opérateur. RED by SFR est clairement celui profite le plus de ces évolutions sur 24 mois avec un prix moyen de 8,41 euros sur les forfaits mobiles et de 25,32 euros sur les abonnements fibres. Il devient l’opérateur le moins cher dans ces deux domaines devant Sosh et Bouygues Télécom (B&You et Bbox). Cela s’explique sans doute via son offre flexible avec des forfaits mobile et box à la carte et un prix d’appel qui n’a pas bougé depuis le début de l’année, là où les autres opérateurs ont fait évoluer leurs prix légèrement à la hausse au fil des mois.

Évolution des prix des forfaits mobile par opérateurs Évolution des prix des abonnements fibre par opérateurs

Notez cependant que Ariase ne prend pas en compte les MVNO tels que Prixtel, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile ou encore Youprice qui proposent en général des forfaits mobiles encore moins chers que les formules low cost des opérateurs historiques.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

40 Go Appels illimités 40 Go en France 14 Go en Europe 9,99€ Carte SIM à 1€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 100 Go en Europe 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.