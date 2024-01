Starlink a réussi à envoyer des SMS avec Direct to Cell, et c’est déjà un sacré défi technique

Starlink continue de développer son réseau de satellites tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à son catalogue. Leur nouvel objectif est de fournir une connexion cellulaire aux smartphones dans les zones blanches. Les premiers satellites ont été lancés, et les tests Direct to Cell peuvent commencer.

Le projet Starlink de SpaceX continue à faire parler de lui avec ses lancements fréquents de fusées. On vous rappelle l’idée ? Envoyer une tonne de satellites en orbite, on parle de plusieurs milliers, pour offrir un internet très haut débit partout sur la planète.

En 2023, ils ont dévoilé un nouveau service : « Direct to Cell ». Le but, c’est simple : connecter les satellites Starlink directement aux smartphones. Et le top, c’est que presque tous les smartphones modernes, ceux qui gèrent la 4G LTE, devraient être compatibles.

Les satellites concernés sont équipés d’un modem ENodeB, que vous trouvez normalement dans les stations de base des réseaux mobiles. En gros, ils font office d’antennes-relais, mais dans l’espace, à des centaines de kilomètres au-dessus de nous.

La grosse question, c’est la performance. Avec une telle distance entre les satellites et nous, les débits pourraient ressembler à ceux de la 3G. Starlink va lancer ça en deux temps : d’abord les SMS en 2024, puis ils ajoutent la voix et les données en 2025, pour répondre aussi aux besoins de l’IoT. Cela diffère des fonctionnalités de communication satellite directe présentes dans certains modèles récents d’iPhone et Huawei, ces derniers communiquent directement avec les satellites.

De premiers SMS envoyés avec succès

Ils ont même testé le système avec succès : ce mois de janvier 2024, des SMS ont été envoyés et reçus via un satellite Starlink. La semaine précédente, ils venaient de lancer les six premiers satellites qui peuvent gérer les communications cellulaires avec les téléphones 4G LTE standards. Le plan, c’est de commencer par les SMS cette année pour certains clients de T-Mobile aux USA, puis d’ajouter la voix et les données en 2025. Il est probable que plusieurs opérateurs télécoms internationaux noueront des alliances avec Starlink, et on s’attend à des annonces officielles dans cette direction.

Starlink admet que c’est un sacré défi technique. Les satellites, contrairement aux tours de téléphonie sur Terre, bougent à une vitesse folle. Ça complique les choses pour les transmissions, avec des problèmes comme le décalage Doppler à gérer. Et puis, avec la faible puissance des smartphones, ce n’est pas évident de communiquer sur de telles distances.

Cependant, les nouveaux satellites Starlink, dotés de technologies avancées comme des siliciums personnalisés, des antennes multiéléments et des algorithmes logiciels sophistiqués, semblent prêts à relever ce défi.

Ce projet n’est pas destiné à remplacer les réseaux cellulaires terrestres, mais plutôt à les compléter, en particulier dans les zones mal desservies par les infrastructures actuelles.



