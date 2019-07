Comme le FAI en a l’habitude, Free devrait prochainement mettre à jour sa Freebox Delta pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. La version 4.0 du système devrait notamment permettre l’utilisation de machines virtuelles (VMs).

Depuis plusieurs mois, des bruits de couloir dans la communauté Free font état de l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité particulièrement attendue : le support des machines virtuelles (VMs). Une fonction qui devrait finalement débarquer prochainement sur la dernière box de l’opérateur. En effet, comme l’a découvert TiinoX83 sur Twitter, relayé par Univers Freebox, Free a prévu de lancer les VMs sur la version 4.0 de Freebox OS.

Un nouveau menu, tout à droite de l’écran d’accueil de Freebox OS, apparaît en effet avec la mention « Computer ». Comme on peut le voir, en cliquant sur l’icône, on peut accéder à un menu permettant de charger une image système, mais également de donner un nom à la machine virtuelle. Il semble possible d’installer des distributions Linux comme Debian, Fedora ou Ubuntu. Néanmoins, la Freebox Delta ne semble pour l’heure pas capable de gérer convenablement les APIs de ces systèmes.

Concrètement, cette fonctionnalité devrait surtout permettre de configurer un serveur directement dans la Freebox Delta, en utilisant le matériel de la box, son disque dur, sa RAM et son processeur, pour pouvoir lire des contenus depuis n’importe où. Si les distributions Linux plus classiques sont prises en compte, cela pourrait même permettre de transformer la Freebox en un véritable ordinateur sur lequel on pourrait également exécuter des logiciels et applications.