Arrêtez de chercher le forfait mobile 5G idéal, Bouygues Telecom l’a déjà sorti

L’ère des forfaits trop chers est-elle révolue ? C’est ce que semble suggérer Bouygues Telecom avec un forfait mobile 5G particulièrement fourni en data, au tarif assez inédit sur le marché.

Depuis combien de temps n’avez-vous pas changé de forfait mobile ? Longtemps sans doute. Il faut dire que depuis quelque temps, les opérateurs n’ont pas réellement fait d’efforts pour proposer des offres attractives. Enfin ça, c’était avant que Bouygues Telecom ne se décide à venir mettre un coup de pied dans la fourmilière. Car après avoir lancé une offre fibre extrêmement intéressante pour ses abonnés, voilà que l’opérateur débarque avec un forfait 5G auquel il est difficile de résister.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cette offre B&You possède absolument tous les attributs de l’offre parfaite : gros volume de data, 5G, réseau efficace, pas d’engagement et, surtout, un prix extrêmement raisonnable au regard des prestations offertes. Le moment ne serait-il donc pas venu de laisser tomber ce vieux forfait trop cher que vous trimballez depuis trop longtemps ?

130 Go, 5G, appels illimités, sans engagement : le forfait B&You en bref

Sur le plan de la téléphonie, ce forfait B&You est tout ce qu’il y a de plus classique. Il propose bien évidemment des appels, SMS et MMS illimités sur le territoire français métropolitain, mais aussi les appels et les SMS depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM.

Là où les choses deviennent intéressantes en revanche, c’est au niveau de la data. Avec une enveloppe fixée à 130 Go par mois, ce forfait possède amplement de quoi satisfaire les plus exigeants. Et sur les 130 Go proposés, sachez que 35 peuvent être utilisés lors de vos pérégrinations en Europe ou dans les DOM.

Avec 130 Go, vous pouvez bien évidemment consulter vos mails ou surfer sur les réseaux sociaux sans limites, mais aussi regarder autant de vidéos que vous le souhaitez ou jouer en ligne sans retenue. Et le mieux dans tout ça ? C’est que Bouygues Telecom propose actuellement l’un des réseaux les plus performants, que ce soit au niveau du déploiement des antennes 5G ou bien du débit.

Comment souscrire à l’offre 5G 130 Go de Bouygues Telecom ?

Afin de profiter de cette offre bien achalandée, le plus simple reste encore de se rendre sur le site de Bouygues Telecom. Une fois sur place, il vous suffit de sélectionner le forfait 5G 130 Go, puis de cliquer sur « Je choisis ce forfait ».

À partir de là, il vous suffit de vous laisser guider au travers des différentes étapes du processus de souscription, en n’oubliant pas quelques petites choses extrêmement importantes.

Pour commencer, vous pouvez choisir, à l’étape 2, de conserver votre numéro de téléphone actuel, en fournissant simplement votre numéro RIO (obtenu avec un simple appel au 3179 depuis votre ligne mobile). Une étape simple, qui ne coûte rien, et vous économise pas mal de temps. La raison ? En optant pour la sauvegarde du numéro, c’est Bouygues Telecom qui prend en charge la résiliation de votre ancien forfait et le transfert de votre numéro.

Sachez aussi qu’en ce moment, ouvrir une ligne chez Bouygues Telecom vous donne accès à deux choses : une carte SIM à un euro (au lieu d’une dizaine habituellement), et la possibilité de souscrire à l’une des offres fibre les plus intéressantes du moment, comme nous vous le disions il y a quelques jours.

12,99 euros : c’est le (petit) prix à payer pour l’un des meilleurs forfaits 5G du moment

Coté téléphonie et data, difficile de reprocher quoi que ce soit à ce forfait 5G 130 Go. Mais qu’en est-il de son prix ? Rien à redire non plus. C’est une excellente surprise que nous fait Bouygues Telecom, puisque l’opérateur a décidé de fixer le prix mensuel de son forfait à 12,99 euros. Un tarif extrêmement raisonnable, surtout par rapport à ce que peut proposer la concurrence sur un segment équivalent.

Et si vous pensez qu’il y a anguille sous roche, vous faites erreur. Le tarif proposé n’augmentera pas au bout de quelques mois d’abonnement. Et B&You oblige, ce forfait est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez arrêter votre abonnement quand bon vous semble si jamais l’herbe vous semble plus verte ailleurs.