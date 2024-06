Un forfait mobile 5G avec autant de données mobiles à ce tarif, ça ne se refuse pas (vraiment pas)

RED se relance dans la compétition inter-opérateurs mobile avec de nouvelles offres qui ne laissent pas indifférent. Des forfaits généreux, sans engagement, et qui se paient le luxe d’être peu onéreux. Une des meilleures offre de l’été ?

Si le contexte économique global est plutôt à l’inflation et à l’envolée du prix des biens les plus courants, le petit monde des opérateurs télécoms semble bien décidé à aller à rebours de la tendance. Depuis quelques mois maintenant, le prix des forfaits mobiles et internet est à la baisse, les offres intéressantes se succèdent à une vitesse vertigineuse. Dernier acteur en date à suivre la tendance : RED.

L’opérateur dématérialisé accolé à SFR propose désormais ses forfaits dans une version plus que généreuse. Exemple avec le forfait 200 Go. Une offre sans engagement qui inclut la 5G pour la bagatelle de 9,99 euros par mois. Difficile de résister non ?

Que propose le forfait RED 5G 200 Go ?

Un forfait aussi généreux en data, avec de la 5G et un tarif sous la barre des huit euros ? Vous vous demandez sans doute s’il n’y a pas anguille sous roche. La réponse est : absolument pas. Malgré ce prix plancher, RED propose des prestations similaires à la très grande majorité des forfaits actuellement disponibles sur le marché.

Côté téléphonie, ce RED 5G 200 Go a tout ce qu’il faut où il faut : appels illimités 7j/7 vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (exception faite de Mayotte) et SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Appels, SMS et MMS sont aussi disponibles en illimités depuis l’Union européenne et les DOM.

Sur le plan de la data, difficile aussi de faire la fine bouche. Ce forfait propose en effet une enveloppe plutôt généreuse de 200 Go en 5G (sur les zones couvertes), dont 27 Go utilisables lors de vos déplacements dans l’Union européenne et les DOM.

Pourquoi choisir un forfait RED ?

Outre le prix et les prestations offertes par ce forfait, il existe plusieurs autres raisons qui font qu’opter pour un forfait chez RED est loin d’être une mauvaise idée. L’aspect sans engagement en est un. Cette offre vous convient peut-être aujourd’hui, mais rien ne garantit que ce sera le cas demain. Avec un forfait sans engagement, vous pouvez changer de crémerie quand vous le souhaitez sans aucune restriction.

RED propose aussi une gestion simplifiée grâce, d’une part, à son application RED & Moi qui permet de consulter sa consommation, ses factures, mais également d’ajouter des options en quelques clics. Et d’autre part, grâce à une assistance en ligne complète, et quelque 500 conseillers disponibles et à votre écoute 7j/7 de 8 h à 21 h.

Choisir RED, c’est enfin choisir le réseau déployé par SFR sur le territoire Français. Un réseau qui couvre 99 % de la population et 98 % du territoire, et dispose d’un débit parmi les meilleurs du marché d’après les données de l’ARCEP. L’opérateur se démarque aussi grâce à une couverture 5G développée qui compte près 11 495 sites, dont 7 955 sites en 3 500 MHz.

9,99 euros par mois : le prix parfait pour un forfait 5G 200 Go ?

Le prix, c’est sans doute le point le plus intéressant de ce forfait RED 5G 200 Go. Parce qu’avec un tarif mensuel fixé à 9,99 euros, difficile de trouver mieux actuellement pour un tel niveau de prestations. À l’inscription, un paiement unique de 10 euros vous sera demandé au titre de la carte SIM, qu’elle soit physique ou virtuelle (eSIM).

Et le mieux dans tout ça, c’est que vous n’avez presque rien à faire pour souscrire à ce forfait. Il vous suffit en effet de sélectionner la conservation du numéro durant le processus pour laisser la main à RED. C’est l’opérateur, une fois que vous lui aurez communiqué votre numéro RIO au 3179, qui se chargera de résilier votre ancien abonnement et d’activer votre nouvelle ligne. Le tout, sans interruption bien sûr.