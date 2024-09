1 euro les 20 Go : ce forfait mobile de 180 Go profite d’un excellent rapport qualité-prix

Si vous êtes du genre à comparer les prix au kilo du rayon pâtes de votre supermarché pour dénicher le meilleur rapport poids-prix, le nouveau forfait Lebara est fait pour vous. Son rapport data/prix est imbattable.

Si vous n’êtes toujours pas passé à un opérateur virtuel pour réaliser des économies sur votre forfait mobile, Lebara va peut-être vous faire changer d’avis.

Contre seulement 8,99 euros par mois, le MVNO vous permet de profiter d’une enveloppe de data de 180 Go sur 30 jours, et en 5G s’il vous plait. Cela vous revient à 1 euro seulement les 20 Go de data.

Beaucoup de données à petit prix

Vous ne connaissez pas Lebara ? Le MVNO qui s’appuie sur le réseau de SFR s’est fait un nom en affichant des forfaits mobiles avec un excellent rapport qualité/prix.

Pour y parvenir, l’opérateur ne fait pas de manière et se concentre sur l’essentiel. Vous ne retrouverez donc pas tout le superflu que proposent certains concurrents, mais qui va s’en plaindre ?

Par exemple, son forfait star à 8,99 euros pour 30 jours offre :

180 Go de données mobiles en 5G ;

appels et SMS illimités vers la France ;

une enveloppe de 5 Go en itinérance depuis l’UE et les DOM.

Les offres Lebara du moment // Source : Lebara

Cette même tactique, Lebara l’applique aussi à ses autres forfaits :

Les économies ne s’arrêtent d’ailleurs pas là, puisque la carte SIM et la livraison sont gratuites. Un service habituellement facturé une dizaine d’euros ailleurs.

Les forfaits Lebara sont uniques, en plus d’être pas cher

En plus d’offrir un excellent rapport data-prix, les forfaits Lebara sont sans engagement. C’est une très belle opportunité pour tester cette offre à l’excellent rapport qualité/prix de Lebara et le réseau 5G de SFR.

Les avantages Lebara // Source : Lebara

De plus, Lebara offre plus de flexibilité face à ses concurrents. Par exemple :

pas besoin de RIB, une carte bancaire ou un compte PayPal suffisent ;

pas de dépassement de forfait, dans aucune circonstance ;

pas d’engagement ni de contrat.

Vous pouvez bien entendu activer le renouvellement automatique du forfait. Celui-ci se renouvellera alors sur votre carte bancaire ou via Paypal en fonction de la méthode de paiement choisie.

Il est également possible de mettre en pause ou de stopper le renouvellement jusqu’à 5 jours avant la date d’anniversaire dudit renouvellement. Dans ce cas, vos services sont interrompus, mais peuvent être repris plus tard : vous ne perdez donc pas votre numéro.

Par ailleurs, Lebara a développé l’application MyLebara pour permettre à ses clients de suivre la consommation de données.

Vous pouvez même garder votre numéro de mobile

Passer chez Lebara ne signifie pas que vous allez devoir profiter d’un nouveau numéro de téléphone. Comme pour les forfaits traditionnels, vous pouvez profiter de la portabilité du numéro en passant par cette page. Vous devrez simplement communiquer :

le numéro de la carte SIM Lebara en votre possession ;

le numéro de téléphone que vous souhaitez conserver ;

votre identifiant RIO actuel (en composant le 31 79).

Le numéro de téléphone sera alors porté vers la carte SIM Lebara dans les trois jours ouvrés.