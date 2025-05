Avec ses forfaits mobiles à partir de 2,99 euros, Prixtel attaque la concurrence au portefeuille

Choisir un forfait mobile adapté à ses besoins n’est pas aussi simple qu’on le pense au premier abord, puisqu’il faut trouver le bon équilibre entre le prix de l’abonnement et l’enveloppe de data. Et c’est là qu’intervient Prixtel.

Comme la plupart des Français, vous êtes sans doute l’heureux titulaire d’un forfait mobile souscrit chez l’un des opérateurs traditionnels. Un forfait qui fonctionne sans aucun doute parfaitement bien, mais un forfait que vous payez sûrement trop cher pour l’utilisation que vous en faites. Ne serait-il donc pas grand temps d’opter pour un forfait plus adapté à votre consommation, et profiter de l’occasion pour économiser quelques euros par mois ?

Si vous avez répondu oui à cette question, vous êtes au bon endroit. Prixtel propose en effet une gamme de forfaits mobile taillée pour répondre à tous les types de consommateurs, grâce à une enveloppe de data capable de s’ajuster lorsque le besoin s’en fait sentir. Mais le mieux dans tout cela reste encore la partie tarifaire, car Prixtel pratique sans doute les prix les plus abordables du marché avec des offres mobiles qui débutent à 2,99 euros par mois et ne dépassent pas les 9 euros.

Oxygène : le forfait qui va à l’essentiel

Vous n’avez pas besoin de beaucoup de data chaque mois et vous vous servez principalement de votre smartphone pour envoyer des messages ou téléphoner ? Le Forfait Oxygène de Prixtel a de grandes chances de vous plaire avec ses 10 Go de data pour 2,99 euros par mois. Une enveloppe réduite qui permet de faire baisser radicalement la facture, tout en permettant d’aller consulter ses e-mails ou une vidéo de temps à autre.

Les appels, SMS et MMS en illimité en France et depuis l’Union européenne et les DOM, comme la possibilité d’utiliser une partie de votre data depuis l’étranger (UE et DOM là encore) viennent compléter cette formule sobre et efficace. Là où les choses diffèrent par rapport à un forfait « traditionnel », c’est au niveau de la flexibilité. Comme tous les forfaits proposés par Prixtel, Oxygène permet, selon votre besoin, d’augmenter temporairement la taille de votre enveloppe de data.

Dans le cas présent, l’offre propose 10 Go par mois pour 2,99 euros et ce volume peut être étendu jusqu’à 30 Go si le besoin s’en fait sentir. Si vous consommez entre 10 et 20 Go, vous paierez alors 4,99 euros par mois, et si votre consommation se situe entre 20 et 30 Go, c’est 6,99 euros que vous devrez débourser.

Petit, Grand ou Géant : quel forfait adaptable vous correspond le mieux ?

Le forfait Oxygène ne propose pas assez de data pour votre besoin ? Aucun problème, le catalogue de Prixtel comporte d’autres forfaits plus généreux sur ce plan-là.

Malgré son nom, Le petit est loin de proposer des prestations au rabais. Outre les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM, ce forfait mobile se démarque surtout par une jolie enveloppe de data qui s’étend de 50 à 70 Go, pour un tarif échelonné entre 4,99 et 8,99 euros par mois. Une quantité de données mobile tout à fait raisonnable qui devrait permettre d’aller régulièrement sur internet sans avoir à se rationner.

Avec Le grand, Prixtel offre un forfait mobile généreux, capable de contenter la très grande majorité des utilisateurs grâce à une enveloppe mobile de 100 Go par mois. Une offre taillée pour tous ceux qui aiment scroller et enchainer les vidéos sur leur smartphone, et qui possède un avantage supplémentaire : la 5G, qui est incluse sans surcoût. Proposée à partir de 6,99 euros par mois pour 100 Go de data, cette offre peut évoluer pour vous proposer jusqu’à 120 Go pour 8,99 euros par mois ou 140 Go pour 10,99 euros par mois.

Vous passez votre vie sur votre smartphone pour consulter les réseaux, des vidéos ou toute autre sorte de contenu ? Vous avalez gigas sur gigas et ne trouvez pas de forfait assez généreux ? Le géant est sans doute fait pour vous. Avec la bagatelle de 200 Go de data par mois pour 8,99 euros, il propose sans doute l’un des meilleurs rapports performances prix disponible sur le marché. Outre son enveloppe de data, qui peut enfler jusqu’à 250 Go par mois pour 14,99 euros (ce qui reste encore très raisonnable), ce forfait propose quelques petits à-côtés très intéressants comme :

la 5G incluse gratuitement ;

les appels illimités vers les USA et le Canada ;

les appels vers les fixes dans l’Union européenne et les DOM.

Pourquoi choisir un forfait Prixtel ?

Si l’on excepte le prix (ce qui est déjà un argument loin d’être anodin lorsque l’on doit choisir son forfait mobile) et l’absence d’engagement, il existe de nombreux avantages à opter pour un forfait élaboré par Prixtel. L’une des originalités des forfaits Prixtel, c’est leur flexibilité.

L’opérateur propose en effet une formule qui s’adapte en temps réel aux besoins des utilisateurs en ajoutant des gigas de data lorsque le besoin s’en fait sentir. Une augmentation qui se fait contre quelques euros de plus sur la facture mensuelle, mais qui n’est pas définitive : le mois suivant, votre enveloppe de data revient à son volume d’origine, comme le prix du forfait. Une bonne manière de faire face à des besoins ponctuels sans que la facture s’envole en raison du hors forfait.

Autre point fort de Prixtel : la qualité du réseau. L’opérateur a en effet décidé de s’associer à SFR pour vous proposer l’une des meilleures couvertures possibles. Avec 99,7 % de la population couverte, plus de 450 communes couvertes par la 5G et un débit 4G impressionnant (jusqu’à 500 Mb/s), difficile de trouver à y redire. Vous bénéficiez donc de toute la qualité du réseau SFR à un prix bien moins élevé.

Dernier argument en faveur de Prixtel : son engagement en faveur de l’environnement. Depuis des années maintenant, l’opérateur fait tout pour réduire l’empreinte carbone de son activité. Comment ? Tout simplement en participant à des opérations et des projets écoresponsables pour compenser les émissions de CO2 liées à son activité. Prixtel possède par exemple des terrains dans le Calvados, le Loir-et-Cher ou le Centre-Val-de-Loire sur lesquels sont plantés des arbres. Chaque année, l’opérateur participe aussi à diverses initiatives comme l’amélioration d’exploitations agricoles ou la dépollution de plages.