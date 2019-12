Article sponsorisé par Prixtel

Pourquoi payer pour des données mobiles que l’on ne consomme pas ? C’est le constat de Prixtel, qui propose un forfait mobile ajustable qui s’adapte à la consommation de l’utilisateur.

L’opérateur français Prixtel prolonge son offre promotionnelle sur le forfait mobile Le complet jusqu’au 10 décembre. Pour les non-initiés, Prixtel se démarque de la concurrence en proposant des forfaits ajustables qui s’adaptent à votre consommation, à partir de 4,99 euros par mois. Une particularité qui ne fait pas grimper les prix, puisque les tarifs proposés sont très compétitifs, surtout avec une couverture réseau fournie par Orange.

Un forfait mobile avec 5 Go à partir de 4,99 euros

Le forfait mobile Le complet est actuellement en promotion pendant 12 mois, ce qui le rend encore plus attractif que d’habitude. Le premier palier mensuel est à 4,99 euros et donne accès à tout ce que l’on attend d’un forfait mobile : appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 5 Go de données mobiles, sans engagement de durée. Mais ce n’est pas tout puisque le nombre de données mobiles peut être plus important pour suivre la consommation de l’utilisateur :

entre 0 et 5 Go de data, la facture est donc de 4,99 euros par mois pendant un an (puis 9,99 euros)

pendant un an (puis 9,99 euros) entre 5 et 15 Go de données mobiles, l’abonnement passe à 9,99 euros par mois pendant un an (puis 14,99 euros)

pendant un an (puis 14,99 euros) entre 15 et 50 Go de data, le tarif est de 14,99 euros par mois pendant un an (puis 19,99 euros)

Au-delà de 50 Go de données mobiles consommées, il n’y a pas de palier caché ni de mauvaise surprise, le débit est tout simplement réduit. Le forfait mobile Le complet porte bien son nom puisqu’il intègre également de quoi voyager en toute sérénité avec :

5 Go de data pour le premier palier, puis 7,4 Go, à utiliser chaque mois en Europe et en outre-mer

Appels, SMS et MMS illimités en Europe et en outre-mer

Quels que soient les paliers, l’offre de Prixtel est très compétitive. D’une part parce que les prix sont attractifs qu’importe le palier. D’autre part, l’ajustabilité du forfait permet de faire des économies sur la durée. En effet, la consommation de données mobiles n’est pas la même d’un mois à l’autre. Il suffit que l’on reste connecté au WiFi de son bureau et de son domicile pour n’utiliser que très peu de data. Au contraire, un déplacement professionnel ou des vacances en France peuvent être les sources d’une consommation plus importante de données. Le forfait Le complet permet à l’utilisateur de ne payer que ce qu’il consomme plutôt que de payer pour des données mobiles qui ne sont pas utilisées.

Le choix du réseau entre Orange et SFR

Prixtel est un MVNO, c’est-à-dire qu’il loue à d’autres opérateurs leur réseau mobile. Ainsi, Prixtel collabore avec Orange et SFR et laisse le choix de la couverture réseau à l’utilisateur. Cela permet de choisir parmi les deux réseaux celui qui offre la meilleure couverture dans sa région. Pour faciliter ce choix, Prixtel propose un outil qui permet de déterminer quel opérateur propose la meilleure offre à une adresse donnée grâce aux données de l’ARCEP. En cas de déménagement ou déplacement prolongé, il est possible de changer de couverture réseau en quelques clics depuis son espace client accessible sur le site de Prixtel.

Changer d’opérateur est devenu très facile

Plus besoin de faire de lourdes démarches pour changer d’opérateur, c’est devenu très simple et transparent. Lors de la souscription, Prixtel demande l’identifiant RIO de l’utilisateur (récupérable en composant le 3179). Celui-ci permet deux choses. La première est de conserver son numéro de téléphone dans le cas d’un changement d’opérateur. La seconde, c’est qu’il permet de déclencher automatiquement le changement de ligne auprès de l’ancien opérateur, sans intervention nécessaire de l’utilisateur.

