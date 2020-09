4,99 € le forfait mobile 5 Go avec le réseau Orange ou SFR

Chez Prixtel, le forfait mobile ajustable Le complet est actuellement en promotion. Bénéficiez d'une remise de 5 euros pendant un an sur les trois paliers de ce forfait unique en France.

Et si vous ne payiez que la quantité de données mobiles que vous consommez ? C’est ce que propose l’opérateur français Prixtel, qui a la particularité de proposer des forfaits mobiles ajustables qui s’adaptent à la consommation de l’utilisateur. À la fin du mois, la facture s’ajuste selon la quantité de data consommée en s’appuyant sur différents paliers.

Ce sont deux forfaits mobiles ajustables de Prixtel qui sont en promotion jusqu’au 8 septembre. Le premier est Le complet, avec un prix démarrant à 4,99 euros seulement. Le second est la Giga Série, avec une quantité de données pouvant atteindre les 200 Go. Dans les deux cas, l’opérateur vous laisse le choix de la couverture réseau, entre celle d’Orange ou SFR.

Forfait mobile Le complet à partir de 4,99 euros

Le complet de Prixtel est un forfait mobile ajustable en promotion pendant un an jusqu’au 8 septembre. Il est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez changer de forfait à tout moment, sans avoir à payer de frais. Le complet démarre au prix de 4,99 euros par mois, et peut proposer jusqu’à 50 Go de données grâce à ses trois paliers mensuels :

de 0 à 5 Go de data, la facture est de 4,99 euros

de 5 à 15 Go de data, la facture est de 9,99 euros

de 15 à 50 Go de data, la facture est de 14,99 euros

En plus de la data, Prixtel propose les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe, même avec le premier palier à 4,99 euros. Enfin, pour vos séjours en Europe, une enveloppe de 5 (premier palier) ou 7,5 Go de données est disponible chaque mois.

Forfait mobile Giga Série à partir de 9,99 euros

La Giga Série de Prixtel se destine plutôt aux personnes avec de gros besoins en données mobiles : partages de connexion récurrents, cloud gaming, téléchargement de contenus, etc. En effet, l’enveloppe de data peut atteindre les 200 Go. Là encore, le forfait mobile est en promotion jusqu’au 8 septembre sur une durée d’un an, et sans engagement. Voici comment se décomposent ses trois paliers mensuels :

de 0 à 50 Go de data, la facture est de 9,99 euros

de 50 à 100 Go de data, la facture est de 14,99 euros

de 100 à 200 Go de data, la facture est de 19,99 euros

Ici encore, les appels, SMS et MMS sont illimités en France et en Europe. Naturellement, l’enveloppe de données mobiles disponible en Europe est plus conséquente et passe à 12 Go. Enfin, avec le dernier palier à 19,99 euros, vous pouvez même profiter des appels et SMS illimités vers les États-Unis.

Réseau Orange ou SFR

Grâce à son statut de MVNO (Mobile Virtual Network Operator), Prixtel fait profiter de la couverture réseau d’Orange et SFR à ses utilisateurs. L’avantage, c’est que le choix est laissé à l’utilisateur qui peut opter pour la meilleure couverture réseau à son domicile ou lieu de travail par exemple. Pour faciliter ce choix, Prixtel met à disposition un outil lors de la souscription qui permet de connaître laquelle de ces deux couvertures réseau est la meilleure à une adresse précise. Cet outil utilise les données de l’ARCEP, le gendarme des télécoms français.

Ce choix n’est pas définitif. Vous pouvez à tout moment changer de couverture réseau en contactant le service client. Très pratique lors d’un déménagement ou d’un déplacement prolongé.