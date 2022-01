Mercedes EQA vs Audi Q4 e-tron : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Le match du jour opposera la Mercedes EQA, le dernier SUV électrique du groupe, à l’Audi Q4 e-tron. Les deux Allemandes ont de sérieux atouts pour en faire des véhicules de choix pour de nombreux conducteurs souhaitant passer à l’électrique. Déterminons celle qui est faite pour vous sans plus tarder.

Mercedes et Audi ont fort à faire sur le marché des voitures électriques, où ils doivent convaincre leur clientèle thermique de craquer pour leurs modèles plutôt que d’aller vers la concurrence. En cette fin d’année 2021 et ce début d’année 2022, les propositions des deux constructeurs allemands sont des SUV électriques : d’un côté la Mercedes EQA, et de l’autre l’Audi Q4 e-tron.

En reprenant des éléments de design issus des véhicules thermiques, Audi comme Mercedes ne veulent pas bouleverser les adeptes de leurs voitures actuelles. Mais entre les deux, laquelle est à privilégier ? C’est à cette question que nous tenterons de répondre dans ce face-à-face.

Fiches techniques des Mercedes EQA et Audi Q4 e-tron

Modèle Mercedes EQA Audi Q4 e-tron Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 190 chevaux 299 chevaux Puissance (kw) 140 kW 220 kW 0 à 100 km/h 8.9 secondes 6.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie complète Autonomie complète Vitesse max 160 km/h 180 km/h Taille de l'écran principale N/C 11.6 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4463 mm 4588 mm Hauteur 1620 mm 1632 mm Largeur 2020 mm 1865 mm Prix entrée de gamme 47450 euros 42800 euros Poids Maximal N/C 1000 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

La Mercedes EQA et ses lignes extérieures arrondies offrent un design plutôt réussi pour un SUV. Sa calandre pleine à l’avant vient souligner le côté électrique du véhicule, là où l’on retrouve plutôt une grille sur la plupart des voitures thermiques. Résolument compact (4,46 mètres de long, 1,62 mètre de haut et 1,84 mètre de large), l’EQA est adapté à nos routes européennes.

Le poids de l’EQA est quant à lui compris entre 2 040 et 2 105 kilogrammes selon les versions, contre entre 1 890 et 2 135 kilogrammes pour l’Audi Q4 e-tron.

En termes de design extérieur, les lignes seront légèrement plus agressives sur le SUV d’Audi, notamment sur les ailes, et la calandre à l’avant est des plus massives. Les habitués de la marque ne seront pas perdus, c’est certain. Enfin, on retrouve un véhicule plus long que l’EQA (4,59 mètres) mais qui fait jeu égal en hauteur (1,63 mètre) et largeur (1,86 mètre). Il faudra en tenir compte si votre longueur disponible au garage est limitée notamment.

À l’intérieur

Finition irréprochable et matériaux de qualité sont à l’honneur à bord de la Mercedes EQA. Le toit panoramique vient quant à lui apporter un sentiment d’espace et une luminosité bienvenue, alors que les sièges électriques à mémoire de profil viennent assurer un confort certain pour le conducteur et ses passagers.

Quelques bémols sont toutefois à signaler à bord : le volume de coffre disponible n’est que de 340 Litres, et un tunnel central vient gâcher l’espace aux jambes pour le passager du milieu au niveau des places arrière.

De l’autre côté, l’Audi Q4 e-tron offre un volume de 520 Litres au niveau du coffre arrière, et une habitabilité au-dessus de ce que propose Mercedes avec son EQA.

L’espace aux jambes à l’arrière est assez généreux, et il n’y a pas de tunnel central, ce qui est un point positif lorsque vous devez voyager avec trois passagers sur à l’arrière. Le volant à double méplat qui équipe la Q4 e-tron est enfin équipé de nombreuses commandes tactiles qui nous avaient paru trop sensibles lors de notre test.

Technologies embarquées

Le système MBUX équipe l’EQA : il propose une interface très complète, personnalisable à souhait, et sur lequel il n’y a pas grand-chose à reprocher. Si vous le souhaitez toutefois, Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles. Le tableau de bord est composé de deux écrans (derrière le volant, et au centre de la planche de bord), et un affichage tête-haute en réalité augmentée vient compléter ce combiné d’instrumentalisation.

Enfin, avec le pack d’assistance à la conduite (en option), vous bénéficierez du combo régulateur de vitesse adaptatif/assistance au maintien dans les lignes, pour conduire en semi-autonomie dans de nombreuses circonstances.

Chez Audi, l’ergonomie du système d’infodivertissement a elle aussi été travaillée, et cela se ressent. Un écran central de 10 pouces vient compléter l’affichage situé derrière le volant (où l’on peut notamment afficher la navigation en plein écran), qui peut enfin être complété par un affichage tête-haute selon les versions et niveaux d’équipements sélectionnés.

Sur la route

Assez étonnamment, Mercedes a fait le choix de copier la conduite d’une voiture thermique sur son EQA. Oubliez alors la conduite à une pédale en maximisant le freinage régénératif, ou encore la réponse immédiate sous la pédale d’accélérateur.

L’accent est mis sur le confort, avec des suspensions intelligemment dosées pour absorber toutes les aspérités de la route. Un point négatif reste tout de même à souligner : l’avant du SUV a tendance à se lever lors des franches accélérations, ce qui peut faire patiner le train avant.

De son côté, Audi a également fait le choix du confort au détriment des performances avec sa Q4 e-tron. L’insonorisation est particulièrement réussie, et sur les versions quatre roues motrices, la tenue de route est excellente.

La position de conduite très naturelle souligne le travail effectué par la marque aux quatre anneaux pour proposer un intérieur dans lequel on se sent parfaitement bien, et où les heures passées à bord ne laissent pas de trace. Enfin, des palettes au volant permettent d’ajuster finement le niveau de freinage régénératif souhaité, pour contenter tous les types de conducteurs.

Les différentes motorisations proposées

La Mercedes EQA est disponible avec deux motorisations différentes :

EQA 250 avec batterie de 66,5 kWh : moteur avant uniquement (190 ch), 0 à 100 km/h en 8,9 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

EQA 350 4MATIC avec batterie de 66,5 kWh : moteur avant et arrière, transmission intégrale (292 ch), 0 à 100 km/h en 6 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Audi France a opté pour trois versions de sa Q4 e-tron :

35 e-tron : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 9,0 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

40 e-tron : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 160 km/h.

50 e-tron quattro : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Disponible uniquement avec une batterie de 66,5 kWh, la Mercedes EQA dispose d’une autonomie WLTP de 426 kilomètres maximum. Il conviendra de planifier vos trajets habilement pour compenser la forte consommation du véhicule sur autoroute, où effectuer plus de 300 kilomètres d’une traite sera mission impossible.

La charge rapide est limitée à 100 kW au maximum, et Mercedes annonce 30 minutes nécessaires pour passer de 10 à 80 % de batterie en conditions idéales. Enfin, le chargeur embarqué de 11 kW vous assurera une recharge complète en 6 heures sur une borne de recharge adaptée.

Pour aller plus loin

Comment préparer ses longs trajets en voiture électrique ?

Au niveau de l’Audi Q4 e-tron, l’autonomie WLTP annoncée se situe entre 310 kilomètres et 472 kilomètres, et la recharge rapide monte à 125 kW sur les versions les plus haut de gamme. Comptez autour de 7 heures pour remplir intégralement la batterie sur une wallbox de 11 kW.

Prix

Avec un prix de départ affiché à 50 000 euros, la Mercedes EQA ne peut profiter du bonus écologique maximal, est n’est donc remisée que de 2 000 euros (contre 6 000 actuellement pour les véhicules à moins de 45 000 euros). La version 4MATIC de son côté est exclue du bonus écologique, avec son prix de départ de 60 700 euros. Bien entendu, le jeu des options, très apprécié des constructeurs allemands, permet d’atteindre quasiment 70 000 euros sur une configuration haut de gamme.

Située en dessous en termes de tarifs, l’Audi Q4 e-tron démarre à 42 800 euros hors bonus, ce qui revient à 36 800 euros à payer au final. Il pour cela sélectionner l’entrée de gamme sans option, bien entendu. Et de l’autre côté du catalogue, une Q4 e-tron 50 quattro, en finition Design Luxe avec quelques options supplémentaires, sera affichée à un peu plus de 70 000 euros.

Laquelle choisir entre la Mercedes EQA et l’Audi Q4 e-tron ?

Pour les clients qui cherchent un SUV qui ne change pas leurs habitudes de conduite par rapport à un véhicule thermique, nul doute que la Mercedes EQA leur apportera satisfaction. Mais aujourd’hui, elle ne constitue sans doute pas ce qu’il se fait de mieux en conduite électrique, et l’Audi Q4 e-tron proposera une expérience bien plus agréable si le conducteur est prêt à changer ses automatismes, notamment en ce qui concerne le freinage régénératif.

Toutefois, les matériaux et la qualité de fabrication de l’EQA constituent des atouts intéressants. Malheureusement pour elle, son prix de départ bien plus élevé que la Q4 e-tron en font un véhicule très onéreux, même en entrée de gamme. Il conviendra de déterminer ce qui importe le plus pour vous : avoir légèrement plus d’autonomie et choisir l’EQA, ou privilégier le volume de coffre, l’espace à l’arrière et le petit prix pour sélectionner la Q4 e-tron.

