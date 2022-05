Oppo Find X5 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra : lequel est le meilleur smartphone ?

L'Oppo Find X5 Pro est-il en mesure de détrôner le Samsung Galaxy S22 Ultra, plus grand représentant de la mythique lignée Galaxy S ? Nous les avons comparés point par point pour vérifier.

Très tôt aux débuts d’Android, Samsung a réussi à s’imposer, d’une part avec sa très large gamme de téléphones couvrant peu ou prou tous les besoins, mais aussi grâce à l’aura de sa gamme Galaxy S, considérée par beaucoup comme la vitrine du monde Android. La plupart des smartphones de cette gamme ont ainsi pu prétendre au rôle de smartphone de l’année en leur temps, voire à décrocher le titre.

Cette année, c’est le Galaxy S22 Ultra qui s’impose comme le téléphone à égaler, mais il a face à lui une rude concurrence avec un challenger également venu d’Asie : l’Oppo Find X5 Pro. Après de très bons Find X2 Pro et Find X3 Pro (le X4 Pro n’existe pas, question de superstition), le dernier fleuron d’Oppo est-il en mesure de se hisser sur la première marche du podium ? Voici un comparatif complet entre les deux smartphones.

Rappelons que les deux téléphones sont dans la même tranche de prix puisque le Samsung Galaxy S22 Ultra coûte 1259 euros en version 128 Go (1359 euros en 256 Go), tandis que l’Oppo Find X5 Pro coûte 1299 euros dans sa version de base avec 256 Go.

Les fiches techniques des Galaxy S22 Ultra et Find X5 Pro

Modèle Oppo Find X5 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Version de l'OS Android 12 Android 12 Interface constructeur ColorOS One UI Taille d'écran 6.7 pouces 6.8 pouces Définition 3216 x 1440 pixels 3080 x 1440 pixels Densité de pixels 525 ppp 500 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 Puce Graphique (GPU) Adreno 730 Xclipse 920 Mémoire vive (RAM) 12 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 50 Mpx

Capteur 3 : 13 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 10 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Capteur 4 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo 4K 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 5.2 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5000 mAh 5000 mAh DAS 0.989 N/C Dimensions 73,9 x 163,7 x 8,5 mm 77,9 x 163,3 x 8,9 mm Poids 218 grammes 229 grammes Couleurs Noir, Blanc Noir, Blanc, Rouge, Vert Prix 1 299 € 1 259 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des design premium

Cette année, pour son Galaxy S22 Ultra, Samsung a décidé de reprendre les codes de sa gamme Galaxy Note, désormais éteinte. Si les bordures sont toujours arrondies pour rendre la prise en main confortable, les angles en revanche sont très marqués, donnant à l’ensemble un côté très rectangulaire, presque industriel à l’objet. Mais ne vous y trompez pas, le téléphone est particulièrement bien fini et se veut aussi esthétique que design.

À l’arrière, le dos en verre dépoli (Gorilla Glass Victus pour éviter les rayures autant que possible) est très réussi, de même que l’intégration en « gouttes d’eau » des modules photo, et il n’accroche que peu les traces de doigts. À l’avant, l’écran recouvre une très grande surface, seulement percée d’une petite bulle centrée sur le haut de l’écran. Certes il est grand, ce qui ne plaira évidemment pas à tout le monde, mais c’est voulu et ne peut donc pas être signalé comme un défaut. En revanche, cela implique également qu’il est lourd : 229 grammes. Il faut le savoir, ce n’est pas rien.

De son côté, Oppo mise sur une évolution de l’Oppo Find X3 Pro, avec ici aussi un design clivant en raison de son module photo proéminent aux courbes progressives. Il se veut néanmoins plus déstructuré, moins géométrique, pour lui donner un côté un peu plus artistique. C’est là histoire de goût, mais il faut avouer que ça marche auprès des membres de la rédaction, surtout dans sa robe blanche qui camoufle les nombreuses traces de doigts.

Il arbore une coque en céramique qui se veut plus résistante que le verre, mais qui s’avère également plus lourde. Lui aussi dépasse donc allégrement les 200 grammes pour monter jusqu’à 218 grammes sur la balance. À l’avant, on retrouve un design plus traditionnel avec des angles plus arrondis que sur le S22 Ultra, des bordures très fines et une bulle discrètement logée dans le coin supérieur gauche.

Bref, autant dire qu’au niveau du design, les deux téléphones font honneur à leur rang, chacun à sa manière. Match nul, ce sera une histoire de goût.

Des écrans magnifiques

L’Oppo Find X5 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra sont tous deux équipés des meilleures dalles OLED proposées par Samsung Display. 6,7 pouces de diagonale pour Oppo, 6,8 pour Samsung, toujours en 1440p avec un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO 2.0. Autant dire que les deux écrans se disputent l’excellence.

Dans les faits pourtant, on peut noter quelques différences repérées par notre sonde, à commencer par la luminosité qui est plus élevée chez Samsung (1058 cd/m² contre 756 cd/m²), de même que le spectre colorimétrique qui est plus large (124 % de l’espace DCI-P3 affiché contre 101 % pour le Find X5 Pro). En sortie de boîte, l’Oppo est néanmoins mieux calibré, avec des couleurs légèrement plus justes (son delta E n’est que de 2,25 contre 4,57 pour Samsung).

Autant dire que les différences ne sont pas énormes et que ces deux écrans comptent parmi les meilleurs du marché à l’heure actuelle, mais l’avantage va tout de même au Samsung Galaxy S22 Ultra sur ce point, d’autant que son revêtement accroche un peu moins les traces de doigt, ce qui le rend plus agréable à utiliser en plein soleil.

Logiciel : ColorOS vs One UI

Sur la partie logicielle, l’Oppo Find X5 Pro tourne sous ColorOS 12, tandis que le Samsung Galaxy S22 Ultra tourne sous One UI 4, deux interfaces basées sur Android 12. Les deux constructeurs sont réputés pour leur très bon suivi logiciel concernant les patchs de sécurité mensuels, mais Samsung promet 4 mises à jour majeures de l’OS, ce qui amène à Android 16. Oppo n’en promet que 3 (comme la moyenne des autres constructeurs sur le haut de gamme).

Autre avantage pour le Galaxy S22 Ultra : son stylet intégré. Certes, tout le monde n’en aura pas l’utilité, mais c’est un ajout de poids et Samsung a eu le temps de le peaufiner au travers des multiples générations de Galaxy Note. Non seulement il est très bien exploité matériellement avec une latence très faible, mais il est bien intégré logiciellement avec bon nombre de petites options bien trouvées.

Malgré cela, le Galaxy S22 Ultra souffre de ses animations très lentes qui donnent une impression de lourdeur à l’expérience générale, ce qui est un peu dommage. D’autant plus qu’en dehors du stylet, on ne trouve pas énormément de nouveautés. C’est là le signe d’une interface mature, mais qui risque de se faire dépasser.

De son côté l’interface du Find X5 Pro est ce qu’on pourrait communément appeler « un joyeux bordel ». On retrouve de nombreuses fonctionnalités, dont certaines sont tirées d’OxygenOS (l’interface de OnePlus), et des couleurs très vives pour s’adapter aux goûts des consommateurs et consommatrices de Chine. Mais au final, les paramètres sont nombreux et plutôt bien classés. Il suffit de quelques minutes dans les paramètres pour adapter l’interface à ses propres goûts tant les options de personnalisation sont poussées.

Sur ce point, nous dirons donc qu’Oppo l’emporte — d’une courte tête — sur l’expérience quotidienne, et Samsung pour le suivi des mises à jour.

Performances : le point qui pose problème

Pour animer son Find X5 Pro, Oppo est resté très traditionnel avec un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS. Samsung en revanche propose, sur son modèle disponible en France, une puce maison, l’Exynos 2200, couplée à 8 à 12 Go de RAM et 128 Go à 1 To de stockage UFS.

Si les deux puces sont gravées en 4 nm et promettent des puissances peu ou prou similaires, Samsung propose ici sa toute première puce avec un GPU AMD embarquant une architecture RDNA 2. Alléchant sur le papier, ce changement a, semble-t-il, été un peu trop hâtif et le Galaxy S22 Ultra se montre loin du compte dès lors qu’il est nécessaire d’afficher des polygones. Dans les benchmarks, c’est la cata, et les jeux sont bourrés de bugs.

Même sur YouTube ou Twitch des bugs visuels sont venus gangréner notre expérience lors de notre test. Heureusement, ceux-ci ont depuis été corrigés, mais il est possible que tous les usages ne soient pas parfaitement optimisés. C’est là le revers de la médaille de la nouveauté.

Sans hésiter, l’Oppo Find X5 Pro l’emporte donc.

Photo : la finesse contre la polyvalence

Avouons-le, sur l’ultra premium, c’est sur la photo que se joue vraiment le match, et on est ici en présence de deux cadors en la matière, mais avec des arguments différents. Commençons par les configurations.

Oppo Find X5 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx IMX766, 1 µm (2 µm avec pixel binning), stabilisation OIS 5 axes, f/1,7, 80° (équivalent 25 mm) ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx IMX766, 1 µm (2 µm avec pixel binning), f/2,2, 110° (équivalent 15 mm) ;

Téléphoto (x2) : 13 Mpx S5K3M5, f/2,4, équivalent 52 mm ;

Selfie : 32 Mpx IMX709 (RGBW), 0,8 µm, f/2,4, 90° (équivalent 21 mm).

Samsung Galaxy S22 Ultra :

Capteur principal de 108 mégapixels avec optique grand-angle (Dual pixel autofocus, F/1,8, 85°) ;

Capteur de 12 mégapixels avec optique ultra grand-angle (F/2,2, 120°)

Capteur de 10 mégapixels avec zoom optique 3x (F/2,4, 36°)

Capteur de 10 mégapixels avec zoom optique 10x (F/4,9, 11°)

Capteur frontal de 40 mégapixels (F/2,2, 80°)

Dès la fiche technique, on remarque que les deux téléphones sont très bien dotés, mais que Samsung apporte plus de polyvalence avec des grossissements bien plus élevés là où Oppo se contente d’un petit x2 très peu intéressant (un recadrage numérique suffit souvent avec cette définition).

Mais sur la qualité, l’Oppo Find X5 Pro n’a pas dit son dernier mot, à commencer par la finesse des clichés qui est supérieure, comme le prouve ce grossissement d’une même photo prise avec les deux smartphones :

Oppo Find X5 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra

Évidemment, en plein jour les deux téléphones s’en sortent admirablement bien, mais c’est sur les algorithmes qu’Oppo arrive à faire la différence. Que ce soit sur la gestion de la lumière de nuit ou sur le détourage du mode portrait, le constructeur chinois démontre un savoir-faire impressionnant.

Sur l’ultra grand-angle, on remarque que la lentille est légèrement moins bonne, laissant apparaître davantage de lens flares, mais le résultat reste d’excellente facture pour ce genre de focale. On note chez Samsung un petit peu plus de bruit sur cet objectif, mais avec une bonne qualité tout de même.

Exemples du Find X5 Pro :

Même les bouclettes de Grégoire sont bien gérées De nuit, le résultat est tout aussi bon

Exemples du Galaxy S22 Ultra :

Capteur ultra grand angle du S22 Ultra // Source : Frandroid Capteur principal du S22 Ultra // Source : Frandroid Le X3 du S22 Ultra de nuit. Mode X10 du S22 Ultra de nuit. Mode X10 du S22 Ultra de nuit. Ultra grand angle de nuit sur le S22 Ultra. Capteur principal du S22 Ultra // Source : Frandroid Le capteur ultra grand angle du S22 Ultra permet de prendre des clichés quasi macro // Source : Frandroid Mode portrait en X1 du S22 Ultra. // Source : Frandroid Mode portrait du S22 Ultra

Enfin, sur la vidéo, la polyvalence de Samsung l’emporte à nouveau avec la possibilité de filmer jusqu’en 8K et une stabilisation exemplaire, là où le piqué en 4K et le traitement de nuit du Find X5 Pro seront plus agréables à l’œil.

Sur ce point, Oppo fait mieux là où Samsung fait plus. À vous de voir ce que vous recherchez.

Autonomie : l’avantage de la charge rapide

Des batteries de 5000 mAh de chaque côté, des écrans quasi similaires, des SoC avec la même efficacité énergétique… l’Oppo Find X5 Pro et le Galaxy S22 Ultra sont assez similaires dans leur conception et il est donc plutôt normal que les deux téléphones affichent une autonomie quasi identique.

Sur notre test automatisé SmartViser, comptez 10h07 d’autonomie sur le Galaxy S22 Ultra et 10h15 sur l’Oppo Find X5 Pro. Sur une journée en usage modéré (vidéos, réseaux sociaux, messageries, internet…), comptez environ 5 à 6 heures d’écran allumé grand maximum. De quoi tenir une bonne grosse journée, mais pas plus.

C’est donc sur la charge que la différence va se jouer ici. 45 W chez Samsung, avec un chargeur vendu séparément, contre 80 W (chargeur inclus) chez Oppo. En une dizaine de minutes, vous n’aurez récupéré que 25 % de batterie chez l’un et près de la moitié de la recharge chez l’autre. Sur une charge complète, c’est moins flagrant, mais tout de même non négligeable : 40 minutes chez Oppo, un peu plus d’une heure complète chez Samsung.

Pareil pour la charge sans fil : 15 W chez Samsung, 50 W chez Oppo. Victoire par KO d’Oppo.

Oppo Find X5 Pro ou Samsung Galaxy S22 Ultra, lequel choisir ?

Nous sommes donc ici en présence de deux très grands téléphones qui apporteront certainement une grande satisfaction à quiconque les achètera. Dans l’ensemble, on aura cependant plutôt tendance à conseiller l’Oppo Find X5 Pro qui assure l’excellence sur tous les points, quitte à parfois en faire un peu moins que son concurrent du jour. Son interface est plus complète, ses algorithmes photo sont meilleurs, sa charge est plus rapide et surtout, SURTOUT, il est dépourvu des bugs liés à la jeunesse d’un nouveau GPU.

De son côté, le Samsung Galaxy S22 Ultra n’a pas à rougir cependant. Il offre une plus grande polyvalence en photo comme en vidéo, 4 ans de mises à jour assurées, son écran est meilleur et il possède la particularité unique d’être équipé d’un stylet intégré. Rien que ce point le rend indispensable pour certains.

Autant dire que malgré notre préférence, le match est très serré et que si vous tombez sur une bonne affaire, le Galaxy S22 Ultra n’est pas à bouder (sauf si vraiment vous passez tout votre temps sur Fortnite).

Où acheter l’Oppo Find X5 Pro ou le Samsung Galaxy S22 Ultra ?

L’Oppo Find X5 Pro est disponible à 1300 euros dans sa version 256 Go :

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est quant à lui disponible à partir de 1249 euros à l’heure de la rédaction de ces lignes avec la même quantité de stockage, mais on le trouve également en 128 ou 512 Go à des prix pouvant varier selon les revendeurs.

