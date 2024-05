Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A55 : comment choisir le meilleur smartphone

Avec la sortie très attendue du Pixel 8a, le marché du milieu de gamme s'en retrouve redynamisé. Alors comment s'en sort le dernier-né de Google face à son concurrent principal chez Samsung ?

Samsung est le plus gros vendeur de smartphones depuis plus de 10 ans. De fait, c’est une marque rassurante, établie. Mais en a-t-on vraiment pour notre argent ? C’est toute la question que vient poser le tout nouveau venu de chez Google. Même avec un prix en hausse par rapport au Pixel 7a, il livre une prestation parfaitement calibrée pour un tarif raisonnable. Alors, on compare ?

Les Google Pixel 8a et Samsung Galaxy A55 sont déjà disponibles à partir de 549 euros et 479 euros.

Les fiches techniques des Google Pixel 8a et Samsung Galaxy A55

Modèle Google Pixel 8a Samsung Galaxy A55 Dimensions 72,70 mm x 152,10 mm x 8,90 mm 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm Interface constructeur Android Stock One UI Taille de l'écran 6,1 pouces 6,6 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 430 ppp 390 ppp Technologie OLED Super AMOLED SoC Google Tensor G3 Samsung Exynos 1480 Puce graphique Immortalis-G715s MC10 N/C Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 13 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sur le côté Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4492 mAh 5000 mAh Poids 188 g 213 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Vert Bleu, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le petit contre le grand

Le Pixel 8a est l’un des derniers représentants des smartphones compacts. Avec son écran de 6,1 pouces, il se manipule facilement à une main. En face, le Galaxy A55 emprunte des codes bien plus standards. Il dispose d’un écran de 6,6 pouces et de dimensions plus généreuses. Un avantage pour le confort de visionnage, pour sûr, mais pas toujours très commode au quotidien.

Conséquence logique : le Pixel 8a est aussi beaucoup plus léger avec 188 grammes, contre 213 grammes pour l’A55.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ensuite, même si le design est affaire de sensibilité, on avoue avoir un faible pour la rondeur du Pixel 8a. Aussi, la présentation des appareils photo du smartphone de Google sort du lot, là où le Galaxy A55 a ce petit côté « smartphone.jpg » qui manque un peu d’âme.

Les deux smartphones sont certifiés IP67, mais le modèle de Samsung affiche un verre Gorilla Glass Victus+, bien plus résistant que l’antédiluvien Gorilla Glass 3 du Pixel 8a.

Deux excellents écrans

On l’a vu, le Galaxy A55 affiche un écran plus généreux. Pour le reste, il partage un certain nombre de caractéristiques avec celui du Pixel 8a. Même définition Full HD, même fréquence de 120 Hz et compatibilité HDR. Assez standard à ce niveau de prix.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En revanche, nos mesures montrent que la dalle du Pixel 8a est bien plus lumineuse que celle du Galaxy A55, le rendant plus agréable à consulter, surtout en extérieur. On parle de près de plus de 400 nits de différence (1320 nits contre 900 nits), ce n’est pas rien.

Concernant la colorimétrie, le smartphone de Google rend lui aussi une copie plus propre. La température s’approche des 6500 K ciblés et le delta E n’excède pas les 3,1. Côté Samsung, les réglages par défaut sont moins justes — même si les deux smartphones couvrent le spectre DCI-P3 de façon similaire (entre 81 et 84 %).

L’IA de Google fait la différence

Google et Samsung offrent probablement les interfaces Android les plus agréables à utiliser. Mais à l’heure de l’IA, notre préférence va cette fois vers le Pixel 8a. La raison ? L’intégration native de fonctionnalités Gemini qui permettent notamment de gommer certains éléments d’une image ou de patienter à votre place sur un répondeur vocal.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Toute une batterie de fonctionnalités destinée à s’enrichir avec le temps et qui est pour l’instant absente des smartphones Samsung. Pour l’heure, on ignore sur les Galaxy A auront un jour droit aux fonctionnalités Galaxy AI (similaires), encore exclusives aux Galaxy S.

Ensuite, Google conserve l’ascendant en matière de mises à jour. Même si Samsung l’a suivi sur ses smartphones haut de gamme, seul le Pixel 8a pourra profiter de sept ans de mises à jour. Le Galaxy A55 aura tout de même droit à quatre mises à niveau majeures d’Android, ce qui reste très impressionnant pour un téléphone à moins de 500 euros.

Sur les perfs, un Galaxy battu à plates coutures

Contrairement à Samsung, Google offre la même puce à tous ses smartphones, peu importe leur gamme. Ainsi, les Pixel 8a récupèrent la Tensor G3 des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Autant dire que la puce Exynos 1480 du Galaxy A55 ne fait pas le poids.

Google Pixel 8 et Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Geoffroy Husson

Sur absolument tous les tests synthétiques, le Pixel 8a ressort vainqueur avec une large avance. Son CPU est plus rapide et son GPU plus capable de gérer les charges lourdes. Pour le jeu ou même simplement en navigation simple, le dernier smartphone de Google est donc largement plus recommandable.

Des photos de grande qualité

Google et Samsung ont très bonne réputation en matière de photo. Mais Google s’est souvent illustré pour sa grande polyvalence. Comment s’en sortent les deux concurrents du jour ?

Google Pixel 8a :

Grand-angle : 64 Mpx, ƒ/1.9 ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, ƒ/2.2 ;

Selfie : 13 Mpx, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy A55 :

Grand-angle : capteur 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2 ;

Appareil photo macro : 5 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 32 mégapixels, f/2,2.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Difficile, de jour, de vraiment juger de la qualité des photos des deux smartphones. Les photos sont superbes dans les deux cas grâce à leur capteur principal à la définition généreuse. La différence la plus évidente réside dans le traitement des images. Chez Google, on récupère des clichés assez chaleureux. Côté Samsung, on aime particulièrement la saturation des couleurs — en particulier des tons bleus. En basse lumière, il faudra veiller à rester le plus immobile possible afin de pallier la faible sensibilité du capteur.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Pixel 8a nuit x1

Google Pixel 8a, grand-angle

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, grand-angle

Avec l’ultra grand-angle, les résultats ne sont évidemment pas tout à fait à la même hauteur. Reste qu’en s’attardant un peu sur les détails relevés dans nos tests respectifs, il s’avère que celui du Pixel 8a propose un rendu plus propre, surtout en matière de piqué et de qualité optique.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Google Pixel 8a, ultra grand-angle

Samsung Galaxy A55, ultra grand-angle

Aucun des deux smartphones ne profite d’un véritable téléobjectif. En revanche, la grande définition des modules principaux permettent d’effectuer un zoom numérique. Jusqu’à 8x pour le Pixel 8a et 10x pour le Galaxy A55. Concernant ce dernier, s’il s’en sort très honorablement avec un grossissement 2x, on ne peut pas en dire autant sur le reste de la fourchette. Le mobile de Google, lui, propose des images qui restent très exploitables dans toutes les situations.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Google Pixel 8a, zoom numérique

Samsung Galaxy A55, zoom numérique

Une endurance équivalente

Certes, le Galaxy A55 a une batterie plus généreuse (5000 mAh contre 4500 mAh), mais nos tests sur le protocole ViSer (qui simule une utilisation réelle et réplicable sur tous nos smartphones) leur autonomie est très, très proche.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Pixel 8a a tenu 12h24 sur le protocole. Il est légèrement distancé par l’A55 avec 13h11. Une quarantaine de minutes supplémentaires… pas franchement de quoi se convaincre que l’un est vraiment plus autonome que l’autre. Dans les deux cas, le smartphone qui aura votre préférence pourra vous accompagner durant une journée complète.

En termes de recharge, le Pixel 8a et l’A55 sont tout aussi paresseux. Comptez 1h30 dans un camp comme dans l’autre. De plus, le chargeur n’est pas fourni.

Google Pixel 8a ou Samsung Galaxy A55 : lequel choisir ?

Sur le segment du milieu de gamme, chaque euro compte. En l’occurrence, on ne peut pas faire comme s’il n’existait pas 70 euros de différence entre le Samsung Galaxy A55 et le Pixel 8a. En revanche, il va sans dire que le smartphone de Google n’usurpe pas ses avantages. On pense l’avoir bien démontré dans ce comparatif : le Pixel 8a est supérieur au Galaxy A55 dans la plupart des cas de figure.

Performances, photographie, luminosité, mises à jour et IA… il ne manque rien au Pixel 8a. Le Galaxy A55, tout excellent puisse-t-il être, ne peut pas en dire autant.



