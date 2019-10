Le Samsung Galaxy S10 et l'iPhone 11 d'Apple sont tous les deux des smartphones très haut de gamme qui vivent dans l'ombre de leur version Plus/Pro. Mais pour un prix "raisonnable", lequel des deux est le meilleur smartphone ? Voici notre comparatif !

Bien des années après le lancement du premier iPhone et du premier Galaxy S, Apple et Samsung continuent de se livrer une véritable guerre sur le segment du smartphone haut de gamme. Les deux constructeurs ont dépassé la barre des 1000 euros pour leur smartphone le plus cher, mais en proposent toujours une déclinaison plus abordable : l’iPhone 11 d’un côté et le Galaxy S10 de l’autre. Deux excellents smartphones qui pourraient faire balancer le cœur d’un acheteur.

Une question se pose alors : quel est le meilleur smartphone entre un iPhone 11 et un Samsung Galaxy S10 ? Design, performances, photo, autonomie… Découvrez notre comparatif détaillé opposant les deux smartphones.

Fiches techniques des deux smartphones

Modèle Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S10 Version de l'OS iOS 13 Android 9.0 Taille d'écran 6.1 pouces 6.1 pouces Définition 1792 x 828 pixels 3040 x 1440 pixels Densité de pixels 326 ppp 550 ppp Technologie LCD OLED SoC A13 Bionic Exynos 9820 Puce Graphique (GPU) Apple GPU ARM Mali G76 Mémoire vive (RAM) 4 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go 128 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx 10 Mpx Enregistrement vidéo N/C 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Non Oui Ports (entrées/sorties) N/C USB Type-C Batterie 3110 mAh 3400 mAh Dimensions 75.7 x 150.9 x 8.3mm 70.4 x 149.9 x 7.8mm Poids 194 grammes 157 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Vert, Jaune Noir, Blanc, Bleu, Jaune, Rose, Vert Prix 781€ 649€ Fiche produit | Test Fiche produit | Test

Design et écran : 2017 vs 2019

Entre l’iPhone 11 et le Samsung Galaxy S10, ce sont deux philosophies totalement différentes qui s’opposent. D’un côté, Apple reste campé sur ses positions avec un smartphone à encoche avec des bordures assez conséquentes, et de l’autre, Samsung entre de plain-pied dans la modernité avec son smartphone à l’écran percé et incurvé sur les bords.

Dans un cas comme dans l’autre, on reste sur un design en verre à l’arrière avec un châssis métallique pour le pourtour. Néanmoins, là où Apple clame haut et fort proposer la vitre la plus solide jamais vue sur un smartphone, celle de Samsung est plutôt sensible aux rayures, ce qui donne un sérieux avantage à l’Américain.

Dans l’ensemble, les finitions restent exemplaires dans un cas comme dans l’autre, mais Samsung emporte un point pour ceux qui utilisent régulièrement leur smartphone posé sur une table, puisque son module photo orienté à l’horizontale rend l’appareil moins instable que celui de l’iPhone 11, sous forme de carré dans le coin supérieur gauche. Les deux restent cependant de véritables attrape-poussières.

OLED vs LCD

C’est vraiment au niveau de l’écran que la différence va se jouer. L’iPhone 11 rappelle clairement l’iPhone X de 2017 avec sa grosse encoche et ses grosses bordures, tandis que le Samsung Galaxy S10 affiche une magnifique dalle qui semble repousser les limites. On se retrouve donc chez le Coréen avec un écran de même diagonale, mais sans coupure — ou presque — dans un gabarit plus contenu.

Autre avantage : la technologie utilisée. Sur son iPhone 11, Apple s’en tient au LCD pour réduire les coûts tandis que Samsung n’hésite pas à équiper son petit modèle de ses meilleures dalles OLED. Certes, le LCD de l’iPhone 11 est sublime, très lumineux et bien calibré, mais il est difficile de rivaliser avec les contrastes de l’OLED, surtout qu’il ne pêche pas pour autant sur sa colorimétrie.

Malgré sa coque arrière un peu fragile, c’est donc clairement le Samsung Galaxy S10 qui prend la tête en ce qui concerne l’écran et le design.

iOS vs One UI : deux interfaces, deux ambiances

Pour ce qui est de la partie logicielle, c’est là essentiellement une question de goûts et il est difficile de réellement choisir objectivement entre iOS et Android. On peut néanmoins noter quelques points qui feront pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

L’interface One UI de Samsung est l’une des meilleures que l’on puisse trouver aujourd’hui sur Android, notamment en raison de sa simplicité d’utilisation et de ses très nombreuses options de personnalisation. Tout reste à portée de pouce pour faciliter l’usage à une main, la navigation par gestes reste fidèle aux premiers pas d’Android, tout peut être modifié pour coller aux préférences de l’utilisateur et on peut même créer des « routines » automatiques pour adapter l’interface à ses besoins selon le moment de la journée ou la situation.

Par ailleurs, malgré le temps de déploiement des mises à jour majeures, Samsung reste l’un des meilleurs élèves concernant les mises à jour de sécurité et le Galaxy S10 sera bien évidemment l’un des premiers smartphones du constructeur à profiter d’Android 10.

L’iPhone 11 a cependant pour lui un suivi irréprochable, et ce sur de nombreuses années, et surtout la fluidité des animations d’iOS. À l’usage, on a vraiment l’impression d’avoir en main un smartphone beaucoup plus rapide grâce à tous ces petits mouvements qui suivent chaque impulsion du doigt sur l’écran.

Malheureusement, il est plus limité de par son statut d’OS fermé. Lorsqu’une application est bloquée par Apple, il est impossible de la retrouver facilement ailleurs, la marque à la pomme a tendance à pousser un peu trop ses propres services et les options concurrentes sont bien souvent loin d’être optimisées.

Performances : l’iPhone Bionic

Pour ce qui est des performances brutes, Apple a comme souvent un train d’avance. L’iPhone 11 est équipé de seulement 4 Go de RAM, mais son SoC A13 Bionic et ses optimisations logicielles en font une véritable fusée aussi bien au quotidien que sur les utilisations les plus gourmandes.

À aucun moment l’iPhone 11 ne montre de signe de faiblesse. Toute la navigation est fluide, les applications s’ouvrent rapidement, l’enchainement de l’une à l’autre ne pose aucun souci et les jeux les plus demandeurs en ressources comme Fortnite, PUBG ou CoD Mobile tournent sans problème dessus.

Sur le Galaxy S10, c’est peu ou prou la même chose. Si son SoC développe un peu moins de puissance, sa RAM supplémentaire lui permet d’être fluide au quotidien, si l’on prend la peine d’aller dans les options développeurs pour réduire la durée des animations qui donnent une fausse sensation de lenteur à certaines transitions.

Le Galaxy S10 peine néanmoins sur les utilisations prolongées. Son SoC a tendance à chauffer et les performances en sont forcément touchées.

La polyvalence et la netteté devant la justesse des couleurs

Que ce soit Samsung ou Apple, nous sommes ici en présence de deux cadors de la photo sur smartphone et quelles que soient les critiques que nous en ferons ici, gardez toujours à l’esprit que ces deux smartphones comptent parmi les meilleurs en la matière.

Le Samsung Galaxy S10 propose trois modules : le grand-angle principal de 12 Mpx (26 mm, f/1.5 ou f/2.4, 1,4 µm), un zoom x2 de 12 Mpx (52 mm, f/2.4, 1 µm) et un ultra grand-angle de 16 Mpx (12 mm, f/2.2, 1 µm). De son côté, l’iPhone 11 se contente d’un module double capteur avec un grand-angle (ouverture f/1.8) et un ultra grand-angle (ouverture f/2.4). Le Galaxy S10 gagne donc immédiatement un point par sa polyvalence puisqu’il propose une focale supplémentaire pour les utilisations à distance.

Sur l’optique principale, les deux smartphones s’en tirent très bien, avec un excellent piqué sur le centre de l’image et à des distances raisonnables, une bonne gestion des contrastes et de la lumière, mais le mode HDR du Galaxy S10 surpasse néanmoins celui de l’iPhone 11 et gère mieux les très fortes dynamiques. Il gère également mieux les éléments éloignés avec une mise au point plus nette, là où le smartphone d’Apple est incroyable de près, mais bien moins éblouissant de loin.

De nuit ou dans les environnements sombres, les deux smartphones s’en sortent une nouvelle fois très bien, mais c’est cette fois-ci l’iPhone qui prend un peu les devants, notamment au niveau de la gestion des couleurs, bien plus naturelles. Son mode nuit retranscrit d’ailleurs très bien les ambiances nocturnes, là où celui du Galaxy S10 a tendance à transformer le résultat en cliché surréaliste.

Sur le mode portrait, les deux téléphones ont tendance à découper de manière un peu abrupte les sujets, mais le bokeh de l’iPhone est plus prononcé et plus joli… Mais ça ne se joue clairement pas à grand-chose.

Enfin, en vidéo, l’image est excellente avec le Galaxy S10 et l’iPhone 11, mais ce dernier capture un son de meilleure facture.

Autant dire qu’il est très difficile de choisir entre les deux, mais nous avons une légère préférence pour le Galaxy S10, plus polyvalent et dont la colorimétrie peut plus facilement être rattrapée sur un logiciel que le manque de netteté à distance de l’iPhone 11.

KO au premier round

Pendant des années, l’iPhone a été moqué pour son autonomie médiocre. En 2019, Apple a nettement redressé la barre sur la totalité de sa gamme. Si c’est moins visible sur l’iPhone 11 que sur les iPhone 11 Pro, le modèle LCD s’en sort honorablement avec une autonomie capable de largement tenir sur la journée complète, voire plus selon les usages.

Dans le coin opposé, le challenger coréen est quant à lui au tapis avant même d’entamer le dernier tiers d’une journée un peu trop mouvementée. Pour peu que vous ayez envie de jouer, il vous faudra peut-être recharger complètement votre smartphone une à deux fois dans la journée.

La recharge d’ailleurs est rapide sur les deux appareils… mais les chargeurs livrés dans la boite ne sont pas adaptés aux ampérages maximum supportés par ces smartphones. Avec 5 W sur l’iPhone et 15 W sur le Galaxy S10, on est très en dessous de ce que proposent certains concurrents, même à des prix inférieurs. Si c’est encore supportable chez Samsung avec une charge complète en 1h20, chez Apple il faut compter plus de 3 heures pour restituer son plein potentiel à l’accumulateur. Autant dire que vous n’avez pas fini de laisser le smartphone branché la nuit.

iPhone 11 ou Galaxy S10 : lequel est le meilleur smartphone ?

Il est difficile de dire quel est le meilleur smartphone entre un iPhone 11 et un Galaxy S10, tant les deux restent très qualitatifs et bourrés de qualités. Néanmoins, si l’iPhone 11 ne souffre que de défauts mineurs et n’est jamais laissé totalement à la traîne — sauf peut-être en ce qui concerne la nouveauté du design, mais c’est là un point subjectif –, le Galaxy S10, lui, est handicapé par son autonomie famélique qui rendra son utilisation très complexe en fin de journée.

L’iPhone 11 semble donc le plus équilibré des deux, et ce malgré le design fabuleux du Galaxy S10 ou sa plus grande polyvalence en photo.

Si après ce comparatif, vous hésitez toujours, allez donc jeter un coup d’œil à nos tests complets :

Prix et disponibilité

L’équilibre a cependant un prix. L’iPhone 11 est disponible à l’heure de la rédaction de ces lignes à 809 euros avec 64 Go de stockage, 859 euros avec 128 Go de stockage ou 979 avec 256 Go de stockage.

Le Samsung Galaxy S10, plus ancien, peut quant à lui se trouver à meilleur prix, avec une version européenne par exemple disponible sur Amazon à 676 euros avec 128 Go de stockage.