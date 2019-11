Le Xiaomi Mi Note 10 va bientôt être commercialisé en France et au vu de ses qualités, il est assez pertinent de le comparer au Huawei P30 Pro dont le prix a bien baissé depuis sa sortie au premier semestre 2019. Voici un comparatif détaillé pour savoir lequel des deux smartphones est le meilleur.

Sans surprise, l’année 2019 aura encore vu apparaître plein de nouveaux smartphones Xiaomi, d’aucuns parleront même d’une flopée. Le Xiaomi Mi Note 10 fait partie de cette vague et se démarque sur de la concurrence à plusieurs égards. De son côté, le Huawei P30 Pro reste une des meilleures références de l’année malgré la situation complexe dans laquelle se trouve actuellement son constructeur. En outre, son prix a beaucoup baissé depuis sa sortie et il devient donc tout à fait pertinent de comparer les deux terminaux susmentionnés. Nous voilà donc partis pour un comparatif entre le Xiaomi Mi Note 10 et le Huawei P30 Pro afin de savoir quel est le meilleur smartphone entre les deux.

Nous allons passer au crible fin le design, la qualité photo, les performances ou encore l’autonomie des Xiaomi Mi Note 10 et Huawei P30 Pro pour avoir une belle idée de ce qui les différencie.

Fiches techniques

Modèle Xiaomi Mi Note 10 Huawei P30 Pro Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur MIUI N/C Taille d'écran 6.47 pouces 6.47 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 398 ppp 398 ppp Technologie OLED OLED SoC Snapdragon 730G Kirin 980 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 618 ARM Mali G76 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go, 12 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Capteur 5 : 2 Mpx

Capteur 1 : 40 Mpx

Capteur 2 : 20 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5260 mAh 4200 mAh Dimensions 74.2 x 157.8 x 9.7mm 73.4 x 158 x 8.41mm Poids 208 grammes 192 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Noir, Bleu, Vert, Orange Prix 525€ 636€ Fiche produit | Test Fiche produit | Test

Des designs très similaires

Le Xiaomi Mi Note 10 comme le Huawei P30 Pro offrent chacun un bon confort en main et pourtant les deux smartphones relativement épais et presque lourd — surtout le premier cité. Ce qui aurait pu être un vilain défaut n’est finalement pas dérangeant, surtout grâce aux finitions bien travaillées, notamment au niveau des bordures de l’écran bien incurvées.

En façade, on aurait bien du mal à distinguer les deux appareils lorsqu’ils sont éteints tant ils se ressemblent jusqu’à l’encoche discrète en forme de goutte d’eau sur leurs fronts respectifs. Notez d’ailleurs que vous avez droit à un lecteur d’empreintes sous l’écran dans les deux cas. À l’arrière, sur la face en verre, la confusion est toujours (un peu de mise) : le Xiaomi Mi Note 10 s’est vraiment inspiré du Huawei P30 Pro.

Le logo de la marque est apposé presque de la même façon et la disposition du module photo à la verticale dans le coin supérieur gauche est également très similaire… à quelques détails près. On dénombre en effet cinq objectifs photo sur le Mi Note 10, dont trois sous la même couche de verre — c’est ici que se fait le plus ressentir la ressemblance avec le P30 Pro.

Les deux autres capteurs du Xiaomi Mi Note 10 sont logés plus bas, à l’écart. Malheureusement, on a tendance à régulièrement poser le doigt par-dessus le dernier petit objectif. Notons aussi que la partie principale du module photo est particulièrement protubérante, bien plus que sur le Huawei P30 Pro.

À cet égard, c’est vraiment sur ce petit détail que la prise en main du P30 Pro est un tantinet plus agréable que celle du Mi Note 10. C’est une victoire d’une très courte tête, mais une victoire quand même.

Les écrans aussi sont très similaires

6,47 pouces contre 6,47 pouces, Full HD+ contre Full HD+, AMOLED contre AMOLED… Vous l’aurez compris, à l’instar des esthétiques très similaires des deux smartphones scrutés aujourd’hui, leurs dalles aussi partagent de nombreuses caractéristiques. À chaque fois, on a droit à une grosse qualité d’affichage avec écrans dont la luminosité maximale s’élève très haut et un contraste qui tend vers l’infini.

Aussi, dans les deux cas, il faut composer avec des couleurs assez froides par défaut, mais ce détail se corrige sur le Xiaomi Mi Note 10 comme sur le Huawei P30 Pro.

Il est vrai que sur le smartphone de Xiaomi, le capteur de luminosité ambiante est un petit peu lent à la détente par moment, mais dans l’ensemble, nos deux adversaires du jour terminent ex-aeqo sur la qualité de leur écran. On en est à se demander si les deux marques n’ont pas fait appel au même fournisseur.

Logiciel : deux écoles

Avec le temps, l’interface EMUI du Huawei P30 Pro s’est rapprochée lentement mais sûrement de la vision nourrie par Google à l’égard d’Android avec, entre autres, un tiroir d’applications et une organisation du menu des paramètres plus en accord avec ce que préconise la firme de Mountain View.

De son côté, le Mi Note 10 tourne nativement sous MIUI 11 qui est extrêmement riche en personnalisations, mais dont l’organisation est aux antipodes des lignes directrices de Google. Il faut donc un temps d’adaptation plus long pour s’y adapter et en maîtriser toutes les subtilités.

Toutefois, sur les deux smartphones, vous profitez d’un mode sombre, d’une navigation par gestes, d’un always-on display ou d’une reconnaissance faciale 2D. En outre, l’expérience est très fluide des deux côtés, avec une gestion sensiblement plus agressive de la mémoire vive du côté de chez Huawei.

Au niveau du design des icônes d’applications, EMUI est souvent pointé du doigt pour l’aspect vieillot de son design tandis que nous mentirions si nous affirmions que MIUI faisait l’unanimité sur cet aspect-là. Par ailleurs, l’interface maison de Xiaomi souffre encore de quelques soucis d’affichage dans sa version française, notamment en ce qui concerne les traductions du chinois vers la langue de Molière qui ne sont pas toujours assurées.

Ce sera donc essentiellement une affaire de goûts personnels, mais nous pensons que les utilisateurs européens tendent plus facilement vers EMUI.

Concernant les mises à jour, le Huawei P30 Pro a déjà reçu Android 10, tandis que la mise à jour est prévue sur le Mi Note 10, mais nous ne savons pas quand exactement pour le moment. Bon à savoir cela dit : un tiroir d’applications est en approche sur MIUI 11.

Qualité photo : deux champions

En ce qui concerne la qualité photo, nous avons affaire à deux excellents smartphones. Listons d’abord la configuration du Mi Note 10 :

capteur principal de 108 mégapixels, f/1,69 ;

ultra grand-angle de 20 mégapixels, f/2,2, 117 degrés ;

téléobjectif x2 de 12 mégapixels, f/2,0 ;

téléobjectif x5 de 5 mégapixels, f/2.0 ;

objectif macro de 2 mégapixels avec mise au point auto de 2 à 10 cm.

Et maintenant, voici celle du P30 Pro :

capteur principal de 40 mégapixels, f/1,6 ;

ultra grand-angle de 20 mégapixels, f/2,4 120 degrés ;

téléobjectif x5 de 8 mégapixels, f.2,4

capteur TOF pour la profondeur

Grosso modo, retenez que les deux smartphones offrent une qualité photo extrêmement bonne, aussi de jour qu’en faible luminosité avec un petit avantage pour le P30 Pro en ce qui concerne la gestion de la dynamique. Le niveau des détails est à chaque fois très impressionnant et la vraie différence se fait surtout au niveau du traitement des couleurs légèrement plus naturelles sur le Mi Note 10…. vraiment très légèrement.

Xiaomi Mi Note 10

Huawei P30 Pro

P30 Pro

La qualité est toujours au top sur l’ultra grand-angle sur les deux smartphones tant que vous utilisez ce mode dans des conditions lumineuses favorables comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Xiaomi Mi Note 10

Huawei P30 Pro

Ce qui est intéressant sur ces deux smartphones, c’est leur polyvalence photo grâce à leurs impressionnantes capacités de zoom. Les deux appareils sont capables de fournir un zoom x5 optique, x10 hybride et x50 numérique et à chaque fois il est assez intéressant de s’amuser avec pour tester différentes prises de vue.

Xiaomi Mi Note 10 (zoom x2, x5, x10 et x50)

Huawei P30 Pro (zoom x5, x10 et x50)

Le niveau des détails est franchement bien préservé sur le zoom x10, mais le Huawei P30 Pro domine clairement les débats dès qu’on va jusqu’au grossissement x50 beaucoup plus détaillé et pertinent que sur le Mi Note 10.

En contrepartie, le smartphone de Xiaomi offre un objectif macro capable de faire la mise au point sur des objets très proches du capteur photo pour des rendus originaux à poster sur les réseaux sociaux.

Le mode portrait, quant à lui, est excellent sur les deux smartphones. Ni plus ni moins. Ci-dessous, le cliché de gauche a été réalisé avec le Mi Note 10 et celui de droite avec le P30 Pro.

Dans les grandes lignes, le Xiaomi Mi Note 10 et le Huawei P30 Pro font jeu égal en photo et plaisent par leur grande polyvalence. Hélas, au moment où nous publions ce comparatif, le smartphone de Xiaomi souffre de lenteurs particulièrement handicapantes sur son application photo qui gâchent drastiquement l’expérience utilisateur. Le Huawei P30 Pro le domine donc pour cette raison.

Performances : avantage au Kirin 980

Ici, le duel se fait entre un Snapdragon 730G pour le Xiaomi Mi Note 10 et un Kirin 980 pour le Huawei P30 Pro, à chaque fois avec 6 Go de RAM en soutien.

Si le Snapdragon 730G fait parfaitement l’affaire pour les tâches du quotidien, il se fait battre à plate couture par le Kirin 980 en termes de puissance brute. Cela se ressent sur un jeu tel que Fortnite où le Mi Note 10 n’arrive pas à dépasser le niveau moyen sur les paramètres graphiques, alors que le Huawei P30 Pro ne rencontre aucun souci à ce niveau-là.

Xiaomi Mi Note 10 Huawei P30 Pro SoC S730G Kirin 980 AnTuTu 8.x 257 684 374 688 (perf OFF) PCMark 2.0 7 329 9 173 (perf ON) 3DMark Slingshot Extreme 2 401 4 243 (perf ON) 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2 236 4 374 (perf ON) 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 238 3 841 (perf ON) GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 15 / 17 FPS 29 / 33 FPS (perf ON)

D’autant plus que vous pouvez activer un mode Performances particulièrement efficace sur l’appareil de Huawei.

Autonomie : très grosse autonomie vs grosse autonomie

D’un côté, on a une batterie monstrueuse de 5260 mAh pour le Mi Note 10 qui offre une très grosse endurance au smartphone. Les pourcentages dans la petite icône en forme de pile ne descende que très lentement, de quoi rassurer l’utilisateur, même lors de sessions les plus longues et énergivores.

De son côté, le P30 Pro a droit à un accumulateur de 4 200 mAh très satisfaisant aussi, mais juste un tout petit peu moins impressionnant que celle de son concurrent d’aujourd’hui. L’autonomie ne fait donc absolument pas défaut à l’appareil de Huawei, mais disons que Xiaomi a réussi à mieux s’en sortir. Les deux smartphones sont vraiment au coude à coude.

Conclusion : lequel est le meilleur smartphone ?

Globalement, le Huawei P30 Pro offre une expérience utilisateur plus alléchante que celle du Xiaomi Mi Note 10, mais cela se joue vraiment à quelques détails. Son design est un tout petit mieux maîtrisé, son interface semble plus convenir aux utilisateurs occidentaux classiques, ses performances sont plus impressionnantes et l’appareil photo ne souffre pas des mêmes bugs que son adversaire.

À l’inverse, le Xiaomi Mi Note 10 profite d’une meilleure autonomie, mais il faut garder en tête que l’endurance ne peut clairement pas être cité parmi les défauts du Huawei P30 Pro. Enfin, les écrans des deux smartphones sont impossibles à départager.

Cependant, même si son prix a beaucoup baissé, le Huawei P30 Pro se trouvent encore généralement à plus de 600 euros et il faudrait profiter d’une belle baisse de prix pour le trouver au même tarif que le Xiaomi Mi Note 10, plus attrayant à ce niveau-là.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à retrouver les tests des deux smartphones :

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Mi Note 10 sort le 18 novembre en France au tarif conseillé de 549 euros. En face, comme on l’a dit, le Huawei P30 Pro est plutôt aux alentours des 650 euros.