Huawei P40 Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Huawei face à Xiaomi. Les deux fabricants se lancent dans un affrontement pour la place du meilleur smartphone chinois. Design, écran, logiciel, puissance, autonomie, nous avons comparé les deux téléphones point par point !

Après des mois d’attentes et des conférences retransmises en direct sur Internet, ils sont enfin là, les Huawei P40 Pro et Xiaomi Mi 10 Pro. Ils sont tous les deux les porte-étendard de leurs marques, et ont la lourde tâche de représenter l’excellence chinoise en matière de smartphone.

Ces deux téléphones sont lancés en France au tour de la barre psychologique des 1000 euros, et nous allons voir lequel des deux est le meilleur smartphone en regardant chaque critère.

Fiches techniques des Xiaomi Mi 10 Pro et Huawei P40 Pro

Modèle Xiaomi Mi 10 Pro Huawei P40 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur MIUI Emotion UI Taille d'écran 6.67 pouces 6.58 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2640 x 1200 pixels Densité de pixels 386 ppp 441 ppp Technologie Super AMOLED OLED SoC Snapdragon 865 Kirin 990 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 ARM Mali G76 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 40 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 20 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.1 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 4200 mAh Dimensions 74.8 x 162.6 x 9mm 72.6 x 158.2 x 8.95mm Poids 208 grammes 203 grammes Couleurs Blanc, Bleu Noir, Or, Bleu Prix 949€ 949€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le design du Mi 10 Pro l’emporte

Quand on parle de poids lourds dans le monde du smartphone, on parle en général au sens figuré. Dans ce cas précis, l’expression prend son sens littéral.

On a d’un côté le Mi 10 Pro et ses 208 grammes sur la balance, avec un écran de 6,67 pouces de diagonale (19,5:9) face au P40 Pro et ses 203 grammes pour un écran de 6,58 pouces (20:9). Dans les deux cas, vous aurez donc un smartphone relativement encombrant en main.

Dans un cas comme dans l’autre on ne peut pas dire que cet encombrement soit gâché par des bordures. On a le droit à un bel écran borderless, avec une bulle en haut à gauche de l’écran, bien plus visible sur le P40 Pro que sur son concurrent, en raison de l’utilisation d’une double optique. Omar note d’ailleurs dans son test que cette bulle ne se fait clairement pas oublier sur le P40 Pro.

Hormis sa bulle plus compacte, l’autre point fort du design du Mi 10 Pro est l’intégration de deux haut-parleurs, un en haut du téléphone et l’autre en bas.

À l’arrière, le Huawei P40 Pro affiche un dos particulièrement réussi. Il est agréable à prendre en main, et la surface satinée ne prend pas les traces de doigts. Le module photo est imposant, mais son intégration reste plutôt réussie. Le verre poli du Mi 10 Pro n’est pas en reste et offre un cachet haut de gamme à l’appareil, sans lui aussi prendre les traces de doigts.

Pour le reste, les smartphones proposent la même connectique : de l’USB-C uniquement, et pas de port jack 3,5 mm.

Sur le critère du design, cela se joue dans un mouchoir de poche, mais nous discernons la médaille à Huawei. Le design du P40 Pro est mieux maitrisé malgré la bulle allongée, et propose une certification IP68 de protection contre la poussière et l’eau, qui rassure.

Deux écrans dans les normes

Départager les deux smartphones sur le critère de l’affichage va être plus difficile. On a ici deux écrans OLED avec une belle densité de pixel (386 ppp pour le Mi 10 Pro et 441 ppp pour le P40 Pro) et un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Nous n’avons pas pu faire un test détaillé de l’écran du Mi 10 Pro, mais à l’œil nu nous avons relevé que la température des couleurs était un peu trop froide, tirant vers le bleu.

Pour le P40 Pro on a le droit à une dalle couvrant 69 % de l’espace DCI-P3 et un deltaE à 3,77. Autrement dit ce n’est pas le meilleur écran du marché, mais il offre déjà une variété et une bonne fidélité colorimétrique.

Ici on retiendra que les deux smartphones cochent toutes les cases de ce qu’on attend en 2020 sur un appareil haut de gamme. L’expérience visuelle ne sera pas décevante. C’est un ex æquo.

Logiciel : avec ou sans Google

Ce critère pourrait ne prendre qu’une ligne : le Xiaomi Mi 10 Pro intègre le Google Play Store et tous les services du géant américain, ce qui n’est pas le cas du P40 Pro.

Huawei est toujours soumis à l’embargo américain, et le Huawei P40 n’a donc pas le droit au Google Play Store. Cela veut dire que la plupart des applications Android sont tout simplement indisponibles sur le P40 Pro. Il faudra se tourner vers l’App Gallery de Huawei ou une boutique d’application alternative au Google Play Store.

EMUI propose plein de fonctions

Il sera aussi possible de trouver les applications sur le web ou de les transférer depuis un ancien smartphone, mais soyons honnête l’expérience utilisateur est tout de même moins bonne qu’avec un smartphone proposant le Play Store. C’est justement le cas du Mi 10 Pro.

La question des applications mises de côté, l’interface EMUI 10.1 de Huawei est à la fois parfaitement riche en fonctions et fluide. C’est l’une des interfaces les plus abouties sur Android aujourd’hui. C’est aussi le cas de MIUI de Xiaomi, mais cette dernière manque encore de finition, on a encore du mal à s’y retrouver et certaines fonctions comme le tiroir d’application ne sont pas là par défaut.

MIUI s’améliore de version en version

Malgré tout, on recommandera sans peine le Mi 10 Pro, tant l’expérience globale sera meilleure.

Duel de mégapixels

L’appareil photo est devenu la clé de la compétition entre les smartphones, en particulier sur le haut de gamme. Ici c’est surtout l’épreuve du feu pour Xiaomi. En effet, le fabricant nous a habitués à un bon rapport qualité/prix, mais avec un tarif avoisinant les 1000 euros, elle doit désormais être au niveau des meilleurs du marché.

Voici la configuration au dos du Xiaomi Mi 10 Pro :

appareil grand-angle de 108 mégapixels, équivalent 25 mm (f/1,69)

appareil de 8 mégapixels, équivalent 90 mm (f/2,0) (zoom optique x3,6 et zoom hybride jusqu’à x10)

appareil de 12 mégapixels, équivalent 50 mm (f/2,0) (zoom optique x2)

appareil ultra grand-angle de 20 mégapixels, équivalent 15 mm (f/2,2)

Du côté du P40 Pro, on retrouve aussi 4 capteurs avec la configuration suivante :

appareil grand-angle 50 mégapixels 1/1,28 pouce (f/1,9)

téléobjectif 12 mégapixels (f/3,4)

ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/3,4)

capteur TOF

Sur le papier on peut avoir l’impression que Xiaomi nous offre ici le meilleur appareil photo, avec une meilleure ouverte focale et des pixels à ne plus savoir qu’en faire. Et pourtant, c’est bien le P40 Pro qui nous a le plus convaincus quand il s’agit des photos.

Xiaomi tente de jouer la carte de la polyvalence, notamment avec ses deux niveaux de zoom optique, mais malheureusement les photos obtenues ne sont pas constantes en qualité.

Xiaomi Mi 10

La marque n’a notamment pas réussi à calibrer au même niveau la colorimétrie de ses capteurs, ce qui amène une grande différence en passant d’un capteur à l’autre.

Xiaomi Mi 10

En pleine nuit, les choses se gâtent un peu plus, puisque seul le capteur principal de 108 mégapixels sera réellement utilisable.

Le Huawei P40 Pro s’en sort bien mieux dans cet exercice. Dans le domaine, Huawei est encore un petit rang en dessous de ce que peuvent proposer Apple ou Google, mais la marque se rattrape par la polyvalence de ses modules photo.

Huawei P40 Pro

Face au Xiaomi, la différence de qualité des clichés est remarquable. Évidemment sur les photos avec de bonnes conditions lumineuses, tous les smartphones haut de gamme font aujourd’hui du bon boulot. Mais le Huawei P40 Pro s’en sort aussi dans des conditions plus difficiles.

Huawei P40 Pro

Dans ce match, quand il s’agit des photos, le Huawei P40 Pro s’impose comme la référence.

Kirin 990 contre Snapdragon 865

Sur le P40 Pro, Huawei propose ce qu’il a de mieux : un SoC Kirin 990 épaulé par 8 Go de RAM. Cela permet au smartphone d’avoir évidemment des performances honorables au quotidien, heureusement pour un appareil premium, mais surtout de faire tourner des jeux comme Fortnite à 30 images par seconde avec les détails élevés.

Xiaomi fait plutôt le choix d’aller voir Qualcomm pour intégrer le Snapdragon 865 avec toujours 8 Go de RAM. Le SoC de Qualcom permet de faire monter Fortnite avec les détails « ultra », toujours à 30 images par seconde.

Xiaomi Mi 10 Pro Huawei P40 Pro (perf on) SoC Snapdragon 865 Kirin 990 AnTuTu 8.x 590 027 495 465 PCMark 2.0 10 606 11 432 3DMark Slingshot Extreme 7 126 6 058 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 30 / 20 FPS 17 / 17 FPS Lecture / écriture séquentielle 1 652 / 738 Mo/s 1 778 / 394 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 57,3K / 53,8K IOPS 57,8k / 66,8 K

Dans notre série de tests, les résultats sont clairs. Le Mi 10 Pro affiche plus de performances que son concurrent. C’est vraiment sur la partie graphique où le Snapdragon 865 montre toute l’étendue de ses capacités.

Autonomie : les chiffres ne font pas tout

Sur le papier, la batterie de 4500 mAh du Mi 10 Pro semble permettre une meilleure autonomie que les 4200 mAh de la batterie du P40 Pro. Pourtant, dans nos tests, c’est bien le P40 Pro qui s’en sort avec les honneurs, en nous permettant de tenir jusqu’à tard dans la nuit, même après une journée chargée. Le Mi 10 Pro n’est pas mauvais pour autant, et pourra lui aussi vous permettre de tenir la journée.

Impossible malheureusement de faire passer notre protocole de test Viser sur ces deux appareils pour les comparer plus précisément. Dans les deux cas, les utilisateurs seront sans aucun doute satisfaits de l’autonomie du téléphone.

La différence se fera donc peut-être sur la recharge du smartphone. Le P40 Pro propose une charge de 40W rapide, mais bien plus lente que la recharge de 50W proposée sur le Mi 10 Pro. Notez que le chargeur fourni par Xiaomi délivre une puissance maximale de 65 W, ce qui veut dire que l’on pourra aussi utiliser le chargeur avec un ordinateur pratique. C’est un petit plus bien pratique.

Enfin nos deux smartphones sont compatibles avec la recharge sans-fil, jusqu’à 30W dans le cas du Mi 10 Pro, et la charge inversée. Vous pourrez donc recharger vos écouteurs sans fil par exemple.

Lequel choisir entre le Huawei P40 Pro et le Xiaomi Mi 10 Pro ?

Pour ses performances grâce au Snapdragon 865, mais surtout l’intégration native des services de Google et du Play Store, c’est le Xiaomi Mi 10 Pro qui remporte ce match au sommet. C’est en définitive ce que l’on retiendra le plus, cette expérience utilisateur forcément plus agréable chez Xiaomi.

Sur la question de l’autonomie comme de l’écran, les deux marques font match nul.

Huawei se défend pourtant bien avec un design plus réussi, et un appareil photo mieux maitrisé. Si vous n’apportez aucune importance au choix des applications et que vous êtes sûr de pouvoir vous passer de Google, alors et seulement dans ce cas, le P40 Pro pourrait être une bonne alternative.

Avant de vous décider définitivement, n’hésitez pas à consulter notre test complet du smartphone de votre choix :

Prix et disponibilité des Huawei P40 Pro et Xiaomi Mi 10 Pro

Le Huawei P40 Pro est commercialisé en France au prix conseillé de 1099 euros.

C’est un peu plus que les 999 euros demandés par Xiaomi pour le Mi 10 Pro.