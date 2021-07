Attention aux faux Windows 11, le Mi Electric Scooter 3 officiel et Realme Flash – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 26 juillet : de fausses versions de Windows 11 qui téléchargent des malwares, une nouvelle trottinette électrique Xiaomi et Realme prépare bien sa version du MagSafe. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

De fausses versions de Windows 11

Si vous souhaitez tester la preview de Windows 11 sur PC, prenez garde, car certains fichiers d’installation sont des faux. Au lieu d’installer l’OS de Microsoft, vous pourriez vous retrouver avec des logiciels gênants.

Xiaomi présente une nouvelle trottinette

Près d’un an après ses derniers modèles de trottinette, Xiaomi propose la Mi Electric Scooter 3, une possible évolution de la Mi Scooter 1S. Elle partagerait avec elle une autonomie de 30 kilomètres et un poids quasi identique.

Le MagSafe sur Android

C’est officiel, Realme va adapter la technologie de charge sans fil qui utilise un aimant déjà présente dans l’iPhone 12. Cela s’appellera DartSafe et la puissance de charge devrait dépasser les 15W du MagSafe d’Apple.

Bonus :

