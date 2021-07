Google Contacts goûte à Android 12, le Huawei P50 Pro domine la photo et Free quitte la Bourse – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 30 juillet : Google Contacts épouse Material You, le Huawei P50 Pro élu meilleur photophone par DxOMark et le retrait de Free de la Bourse. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Android 12 : l’application Google Contacts se met à jour avec l’interface Material You

Les applications de Google commencent petit à petit à goûter à Android 12 et surtout à sa nouvelle interface Material You, qui s’invitera aussi bien sur ses applications que ses principaux services. Ici, c’est Google Contacts qui en profite, en reprenant les couleurs dominantes du fond d’écran. C’est justement l’une des particularités de Material You.

Pour DxOMark, le Huawei P50 Pro est le meilleur smartphone pour la photo du marché

À peine annoncé que le Huawei P50 Pro est déjà passé entre les mains des experts de DxOMark. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau smartphone du groupe chinois fait une entrée fracassante en prenant la tête du classement des meilleurs photophones du marché. Pour comprendre le pourquoi du comment, rendez-vous ici.

Free se retire de la Bourse : pour quoi faire ?

Outre une croissance soutenue observée au premier semestre 2021, Free annonce sa volonté de quitter la Bourse et les marchés financiers. Une décision bien accueillie par le Conseil d’administration du groupe, et qui ne reflète absolument pas une potentielle mauvaise santé. On vous explique pourquoi.

