La Nvidia GeForce RTX 3090 Super puissante, la nouvelle application Tesla et le Xiaomi 11T – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 26 août : la Nvidia GeForce 3090 Super s'annonce très puissante, Tesla refait son application et le Xiaomi 11T approche.

Une GeForce RTX 3090 Super qui s’annonce puissante

Après avoir renforcé le cœur de la gamme GeForce RTX, Nvidia pourrait bientôt présenter une nouvelle vitrine technologie très puissante : la GeForce RTX 3090 Super. Sa consommation énergique s’annonce tout aussi folle.

Tesla offre une refonte de son application mobile

Les voitures Tesla réunissent beaucoup de technologies, et rien de mieux qu’une application sur smartphone pour tout contrôler. L’interface de l’application a été remaniée avec des fonctions inédites et un accès à la boutique Tesla.

Xiaomi 11T : une certification avant l’annonce

Le désormais attendu Xiaomi 11T, et non Xiaomi Mi 11T, devrait bientôt être dévoilé. Le Mi 11T a été certifié par la FCC, ce qui nous donne plus d’informations sur les caractéristiques du produit.