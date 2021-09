Windows 11 a une date officielle, Tesla bientôt un sérieux rival et Philips aime les joueurs — Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 31 août : Windows 11 se donne une date de sortie, Tesla va avoir un sérieux rival et Philips veut séduire les joueurs et les cinéphiles. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Microsoft a dévoilé une date de sortie officielle pour son prochain système d’exploitation. Ce sera le 5 octobre. Et la firme a également détaillé un peu plus précisément le contenu à attendre. Mauvaise nouvelle : les applications Android ne seront pas disponibles tout de suite.

DS Automobiles a une DS4 en version électrique dans ses tiroirs. Et la firme promet que son autonomie devrait avoisiner les 700 kilomètres. Il faudra cependant patienter quelques années avant d’en voir la couleur.

Philips OLED986 : un téléviseur 4K gaming qui va faire du bruit

Avec l’IFA qui débute virtuellement, les annonces commencent à pleuvoir de part et d’autre. Philips a été l’un des premiers à dégainer ses nouveautés. Et parmi sa pléiade d’annonces, un téléviseur 4K gaming qui mise autant sur l’image que le son . Un modèle haut de gamme qui va ravir autant les joueurs que les cinéphiles. Et il s’accompagne de l’OLED936 , un autre TV qui pourrait séduire ceux qui cherchent de la 4 K/120 FPS…