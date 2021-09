Annonces Shadow, lancement de Xiaomi Automobile et lancement des Google Pixel 6 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 1er septembre : les annonces de Shadow, les projets automobiles de Xiaomi et la date de lancement attendue des Pixel 6. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Shadow annonce 5 000 nouveaux accès disponibles immédiatement pour la France

En avril dernier, on apprenait qu’OVH avait racheté Shadow suite au redressement judiciaire du service de cloud computing. Depuis, Shadow reprend peu à peu des forces et de nouvelles annonces ont été faites ce mercredi. Shadow a ainsi annoncé l’ouverture de son service pour 5000 nouveaux utilisateurs. Une annonce bienvenue alors que le service était encore en liste d’attente pour de nombreux clients potentiels. Shadow va également lancer de nouveaux logiciels afin de simplifier l’expérience utilisateur.

Ça y est, Xiaomi Automobile existe officiellement : cap sur la voiture électrique

On connaissait déjà les projets de Xiaomi concernant les véhicules électriques. Ces ambitions ont finalement été confirmées ce jeudi. Xiaomi a en effet officiellement annoncé la création de sa nouvelle division, Xiaomi Automobile, ou Xiaomi EV. Si on ignore encore quels véhicules Xiaomi compte commercialiser à terme, une chose est sûre, la firme va bien se lancer dans les véhicules électriques.

Google Pixel 6 : les dates de lancement et de précommandes seraient fixées

Comme tous les ans, Google devrait profiter de la rentrée pour annoncer officiellement ses prochains smartphones, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On en sait désormais un peu plus sur le planning du constructeur. Selon les informations de Jon Prosser, Google devrait ouvrir les précommandes de ses deux smartphones le 19 octobre — date possible de leur présentation — pour une commercialisation à partir du 28 octobre.