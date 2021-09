Microsoft refait Surface, Bosch s’électrise et l’iPhone aime la France – L’essentiel de l’actu de la semaine

C'est la rentrée et la tech est déjà en ébullition avec de nombreuses annonces et des informations à gogo. Microsoft a programmé une présentation de ses produits Surface, Samsung lance ses montres Galaxy Watch 4 et Bosch veut faire son trou dans le vélo électrique. Retour sur une semaine encore bien animée.

Bosch s’attaque à vos vélos électriques

Bosch a présenté toute une série de nouveautés regroupées sous le nom de « système intelligent ». Derrière cette dénomination, somme toute classique, se cachent un nouveau module, une batterie plus endurante, un écran inédit, une application mobile et un moteur Performance Line CX peaufiné.

Microsoft dévoilera de nouveaux produits Surface le 22 septembre

Après avoir donné une date de sortie à Windows 11 pour le 5 octobre prochain, Microsoft passe à ses produits. Et la firme américaine consacrera sa présentation automnale à la gamme surface le 22 septembre prochain. On attend notamment le Surface Duo 2, une nouvelle Surface Pro, un Surface Book relooké ou encore le retour du Surface Studio et de la petite tablette 2-en-1 abordable Surface Go. En attendant, vous pouvez toujours préparer votre PC ou votre tablette Surface Pro à accueillir le nouveau système d’exploitation… ou à réfléchir à changer de produit.

L’iPhone est plus performant en France

C’est l’une des informations les plus inattendues, mais pourtant, elle a une explication somme toute logique. Une étude démontre que les iPhone sont plus rapides lorsque la région du logiciel est réglée sur la France. On vous explique ce mystère…

Le test de la semaine : La Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Avec sa Galaxy Watch 4 Classic, Samsung reprend le format de ses montres précédentes, mais change de système d’exploitation pour adopter Wear OS 3. Alors, pari réussi ? On a testé durant plusieurs jours la nouvelle venue qui affiche de nombreux atouts, mais nous laisse quelques regrets.

La vidéo de la semaine

