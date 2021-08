Une étude démontre que les iPhone sont plus rapides lorsque la région du logiciel est réglée sur la France. Explications.

Vous vous souvenez sans doute de l’affaire du « BatteryGate » des iPhone ? Apple avait délibérément, et en cachette, ralentit ses iPhone pour préserver leur batterie. Cette affaire avait fait grand bruit et donné lieu à de nombreux procès. En 2021, une découverte intéressante a été faite.

Un peu plus tôt…

En 2017, des utilisateurs de Reddit ont soulevé un problème de performances sur leur iPhone et le fondateur de Geekbench s’était penché sur le problème, corroborant les théories des clients d’Apple. Apple avait confirmé qu’ils avaient délibérément limité les performances des iPhone pour préserver leur batterie dans le temps. Il n’était donc pas anormal de constater une différence de fréquence du processeur avec le vieillissement du téléphone. C’est ce que l’on appelle l’underclocking.

Notez, par exemple, que ce genre de procédé est souvent utilisé par les constructeurs Android lorsque l’on active le mode d’économie d’énergie, ce qui n’empêche pas d’utiliser son smartphone pour autant, loin de là.

Cependant, cette décision d’Apple a été suivie par de nombreux procès. En novembre 2021, Apple a accepté de payer 113 millions de dollars aux États-Unis pour mettre ce « Batterygate » derrière lui.

Dans la foulée, la marque s’est excusée et a pris un ensemble de mesures pour apporter plus de transparence et un meilleur accompagnement. Apple a quand même essuyé une attaque en justice en France pour « obsolescence programmée ». Sans être condamnée pour ce motif, la firme avait quand même dû verser 25 millions d’euros après avoir trouvé un accord avec le Parquet de Paris début 2020.

Un simple changement dans les réglages

Ces procès n’ont pas uniquement coûté de l’argent à Apple, ils ont également obligé la firme de Cupertino à agir sur iOS. En effet, nous savons désormais que les iPhone n’ont pas cet algorithme d’optimisation activé lorsque la France est la région sélectionnée dans les réglages, une condition que ni Apple ni le gouvernement français n’ont divulguée à l’époque.

Si vous avez un vieil iPhone, vous pouvez donc augmenter ses performances depuis Réglages > Général > Langue et régions > Région > France. Évidemment, cela va réduire l’autonomie.

Nous ne connaissons pas exactement la liste des appareils qui bénéficient de ce traitement, cela comprend les générations d’iPhone 6 et 6S, et certainement d’autres modèles plus récents comme les iPhone 7 et certainement l’iPhone X. Il faudra vérifier si cette exception est valable pour tous les iPhone, ou uniquement ceux qui étaient visés par les plaintes.