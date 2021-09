Nouvelle interface de Google Messages, bêta 1 d’iOS 15.1 et nouvelles tablettes Surface chez Microsoft – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 22 septembre : Google Messages a droit à un nouveau design, Apple lance la bêta 1 d'iOS 13.1 et Microsoft dévoile de nouveaux appareils Surface. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Messages profite de sa toute nouvelle interface Material You

Alors qu’Android 12 sera lancé le mois prochain, il est temps pour les applications de se mettre en ordre de bataille, les services Google en premier lieu. L’application Google Messages a ainsi droit à une mise à jour en version bêta afin de profiter de la toute nouvelle interface de Google, Material You. Parmi les nouveautés, l’application peut désormais adapter ses couleurs à celles du fond d’écran du smartphone à condition d’avoir un téléphone pixel sous Android 12. Pour les autres, quelques changements de forme sont à l’ordre du jour, que ce soit pour lancer une conversation ou sur la barre de recherche.

Apple iOS 15.1 et iPad OS 15.1 : les riches nouveautés de la bêta 1

Alors qu’Apple a lancé la semaine dernière la mise à jour vers iOS 15, il est déjà temps pour les bêta testeurs de passer à la version suivante. Le constructeur a en effet lancé le déploiement de la première version bêta d’iOS 15.1 pour les développeurs. Une mise à jour qui ajoute notamment la fonction SharePlay pour regarder des vidéos en groupe sur FaceTime, mais également la prise en charge du Dolby Atmos et du Lossless Audio ou l’annonce des appels par Siri.

Microsoft annonce les Surface Pro 8, Surface Go 3 et Surface Duo 2

Après les annonces d’Apple et Xiaomi la semaine dernière, c’était au tour de Microsoft de présenter, ce mercredi, ses nouveaux produits. La firme américaine a ainsi organisé une conférence afin de dévoiler sa nouvelle tablette hybride aux allures de véritable PC, le Microsoft Surface Pro 8. L’appareil n’était pas le seul à avoir été dévoilé ce mercredi, puisque le constructeur a également présenté une version plus accessible, le Surface Go 3, ainsi qu’un nouveau smartphone pliant, mais avec deux écrans, le Surface Duo 2, et un véritable PC avec écran amovible, le Microsoft Surface Laptop Studio. Toutes ces nouveautés peuvent être rattrapées dans notre article dédié.