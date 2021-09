Microsoft Surface Duo 2 : la vraie première version du produit est là

Après une première génération plus proche du prototype qu'autre chose, le Surface Duo 2 s'annonce être un produit plus réaliste pour le marché.

Microsoft ne jette pas l’éponge. Le premier Surface Duo avait été lancé tardivement en France et n’avait clairement pas marqué le marché du smartphone par son lancement. Un produit au concept intéressant, mais dont la réalisation laissait à désirer pour un tarif très élevé. Microsoft croit encore à son idée de smartphone à deux écrans et dévoile le Surface Duo 2, une version revue et corrigée du produit.

On gomme les grands défauts

La firme semble avoir tout simplement voulu éliminer tout ce que l’on pouvait reprocher à la première génération. Un SoC trop vieux ? Le Surface Duo 2 intègre le tout dernier Snapdragon 888. Un smartphone 4G en 2020 ? Le Surface Duo 2 propose la 5G. Le NFC est également de la partie. On ne va pas faire la liste complète, mais Microsoft remet d’équerre sa proposition.

Parmi les choix audacieux de Microsoft sur la première génération, il y avait la question du module photo. Pour proposer un produit parfaitement plat et capable de retourner à 360 degrés, Microsoft avait fait des compromis en ne proposant qu’une caméra frontale.

Avec le Surface Duo 2, Microsoft se plie à la loi du marché et adopte un très classique module protubérant avec trois appareils photo : grand angle, téléobjectif et ultra grand-angle. Reste désormais à voir si les équipes sauront proposer un traitement photo réussi. Il a fallu des années et des centaines d’ingénieurs chez Apple, Google et Samsung pour devenir les meilleurs en photographie.

Écrans incurvés et notifications intelligentes

Parmi les changements dans le design, on peut noter l’intégration d’un écran incurvé vers le centre de l’appareil. C’est un élément sur lequel Microsoft travaille depuis longtemps et qui permet de créer, le plus possible, un seul affichage unifié quand on déploie les deux écrans côte à côte.

Microsoft a trouvé un autre usage pour cet élément de design. La firme va afficher quelques notifications sur la tranche du téléphone grâce à la bordure de l’écran inférieure. C’est plutôt malin.

Malheureusement, les bordures inférieures et supérieures autour des écrans sont toujours là et toujours aussi importantes. Il faudra faire avec cette concession.

Un lancement en France dans les temps

Bonne surprise, le Surface Duo 2 sera là à l’heure en France. Microsoft nous indique une date de sortie le 21 octobre, avec un prix toujours aussi audacieux de 1599 euros.