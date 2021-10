Fuite de données de Twitch, double authentification Google obligatoire et annonce de la TicWatch Pro X – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 6 octobre : la fuite de données de Twitch, la double authentification qui arrive sur Google et une montre Wear OS avec une autonomie de 45 jours. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Twitch : projets internes, revenus des streamers, code source, une énorme fuite dévoile tout

C’est une fuite énorme à laquelle fait face Twitch. La plateforme de streaming de jeux vidéo a en effet vu nombre de documents confidentiels dévoilés sur Internet ce mercredi. Parmi les données sensibles de cette fuite, on trouve non seulement la rémunération des principaux streamers, mais également la totalité du code source du site ou de ses applications mobiles et consoles ou des outils internes. Les documents permettent également de découvrir Vapor, un service en projet chez Amazon pour venir concurrencer directement Steam, la principale plateforme de jeux vidéo sur PC.

Google va activer la double authentification sur votre compte automatiquement

Google avait prévenu et passe désormais à l’action. Dans un billet de blog, la firme a en effet annoncé l’arrivée, d’ici la fin de l’année, de la double authentification obligatoire pour tous ses utilisateurs qui souhaitent se connecter à leur compte Google. Concrètement, ce sont 150 millions de Google et 2 millions de créateurs YouTube qui devront nécessairement valider leur connexion sur smartphone ou via un matériel compatible afin de s’assurer qu’ils ne se sont pas fait pirater leur compte.

TicWatch Pro X : une montre Wear OS avec 45 jours d’autonomie grâce à deux écrans

Le constructeur chinois Mobvoi a annoncé la sortie en Chine d’une nouvelle montre connectée sous Wear OS, la TicWatch Pro X. Celle-ci reprend dans l’ensemble les caractéristiques de la TicWatch Pro 3 en proposant une autonomie monstrueuse. Pour ce faire, Mobvoi a non seulement intégré un écran Oled pour l’utilisation classique, mais également une couche de dalle monochrome en FSTN afin de prolonger l’autonomie de la toquant en mode économie d’énergie. Sa sortie n’a pour l’instant pas été annoncée en France.

