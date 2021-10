Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont là, Xbox au frais et friture entre Orange et SFR – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 19 octobre : Google a officialisé ses Pixel 6 et 6 Pro, Orange n'a plus d'abonné au numéro demandé et Xbox se met au frais. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google lance ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans l’arène

On savait quasiment tout d’eux. Ils sont désormais officiellement intronisés : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ont été dévoilés, mardi soir. Deux smartphones premium respectivement à moins de 700 et 900 euros. Ils misent comme toujours sur la photo et, pour la première fois, le plus avancé des deux appareils compte même trois capteurs. Les deux nouveaux venus embarquent cette année le tout premier processeur signé Google, le Tensor Core.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les appels entre Orange, Sosh et SFR ne passent plus : « ce numéro n’est pas attribué »

Si vous êtes chez SFR et que vous tentez d’appeler un correspondant abonné chez Orange, vous avez connu quelques difficultés ce mardi. Il faut dire qu’entre les deux opérateurs, il y a eu de la friture sur la ligne…

Le mini-frigo Xbox Series X est disponible à défaut de la console

Ce ne devait être qu’une boutade à l’origine. C’est désormais un véritable produit. Le mini-frigo Xbox Series X est disponible en précommande sur le site de Micromania et annoncé à 99 euros.

Le test du jour : Facebook Portal Go

Il aurait pu être un écran intelligent, vraiment intelligent, polyvalent, qualitatif, nomade et axé sur les appels vidéo, professionnels et personnels, le tout en apportant des atouts essentiels à ce type de produit et en rencontrant un grand succès. Mais le Portal Go a un frein pour beaucoup : il faut lier son compte Facebook ou WhatsApp. Dommage car c’est un appareil qui gagne à être connu et pourrait fortement inspirer la concurrencer.