Fuite de la montre Meta Watch de Facebook, Oculus rebaptisé Meta à son tour et rupture de stock des Pixel 6 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 29 octobre : la montre Meta Watch de Facebook apparaît en images, Oculus rebaptisé Meta par Facebook et rupture de stock sur les Pixel 6 et 6 Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Meta Watch : une fuite dévoile la montre connectée de Facebook

Alors que le groupe Facebook a annoncé ce jeudi son nouveau nom, Meta, il semble que les projets de la firme ne s’orientent pas que vers le métavers et la réalité virtuelle. L’agence Bloomberg a en effet obtenu des informations sur une future montre connectée en préparation au sein de Meta. Baptisée pour l’instant Meta Watch, elle serait équipée d’un capteur photo logé, comme sur l’iPhone, dans une légère encoche. Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques de la montre, mais la présence d’un module photo pourrait indiquer qu’elle serait utilisée pour les appels vidéo sur WhatsApp ou Messenger.

L’Oculus Quest de Facebook va devenir le Meta Quest : la marque Oculus disparait

Toujours du côté du groupe Meta, les premières conséquences du changement de nom se font connaître. La marque Oculus, rachetée en 2014 par le groupe Facebook, va ainsi disparaître comme l’a indiqué sur Facebook le responsable technique de Meta. Désormais, les casques Oculus seront connus sous la marque Meta et l’Oculus Quest va être rebaptisé Meta Quest. C’est d’ailleurs par les casques de réalité virtuelle que Meta commencera par plonger dans le métavers avec l’annonce, par Mark Zuckerberg, d’un futur casque de VR haut de gamme.

Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont déjà victimes de leur succès : il va falloir patienter

Présentés la semaine dernière par Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont connu un fort enthousiasme de la part des consommateurs. Tant et si bien que, depuis leur annonce, ils sont régulièrement en rupture de stock. Ainsi, le Pixel 6 n’est plus disponible sur la propre boutique de Google, tandis que la déclinaison Pro est proposée uniquement sur liste d’attente. Il faudra finalement s’armer de patience pour dénicher les deux smartphones chez les revendeurs où les deux appareils sont également indisponibles, que ce soit chez Boulanger ou à la Fnac.