Le Nintendo Direct, la disparition d’OxygenOS et les retards de Tesla – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 10 février : le récap du Nintendo Direct, la disparition d'OxygenOS et les retards de Tesla.

Le Nintendo Direct qui cache un Game Pass

Nintendo a tenu un joli Nintendo Direct dans la nuit de mercredi à jeudi. On en profite pour faire le point sur toutes les prochaines sorties sur Nintendo Switch. Le Nintendo Direct était l’occasion de découvrir un peu plus la stratégie de Nintendo autour d’un Game Pass un peu différent.

OxygenOS devrait bientôt disparaitre

H2OOS, c’est le nom du nouveau système d’exploitation de Oppo qui devrait à la fois remplacer OxygenOS et ColorOS. On en sait plus sur ce nouveau système unifié.

Tesla Model 3 : la pénurie rattrape le constructeur

Si Tesla pouvait briller jusque-là en échappant à la pénurie des composants qui touche toute l’industrie, la marque d’Elon Musk se fait désormais rattraper. Résultat, les délais de livraison de la Tesla Model 3 s’allongent.

