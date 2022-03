Performances du Mac Studio, bridage des jeux chez Samsung et Dolby Vision IQ chez LG – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 9 mars : le premier benchmark du Mac Studio, des jeux bridés sur les smartphones Samsung et l'arrivée du Dolby Vision IQ chez LG. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Apple Mac Studio (M1 Ultra) : déjà un benchmark pour faire l’étalage de sa puissance

Annoncé mardi soir, le nouveau Mac Studio a d’ores et déjà eu droit à un benchmark sur Geekbench. De quoi permettre d’évaluer les performances de la nouvelle puce Apple M1 Ultra par rapport à ce qui se fait du côté d’Intel sans tenir compte du marketing d’Apple. Et force est de constater que les résultats sont impressionants. Le Mac Studio parvient en effet à un score de 1747 en single-core et de 24 055 en multi-cores. En face, le Mac Pro sous Intel Xeon W-3275M arrive à un résultat de 19 951.

Samsung s’explique sur les performances bridées des Galaxy S22 sur les jeux mobiles

On apprenait récemment que Samsung limitait les performances de ses smartphones pour 10 000 applications. Le constructeur coréen a fini par prendre la parole pour mettre les choses au clair. Si Samsung ne dément pas les limitations des performances sur ses smartphones, la firme explique que ce bridage ne concerne en fait que les jeux mobiles les plus gourmands pour éviter aux appareils de surchauffer. Samsung travaille par ailleurs sur une option pour désactiver cette restriction.

Les LG Oled C2 et G2 proposent du Dolby Vision IQ, qu’est-ce que ça va changer ?

Il y a deux mois, LG profitait du CES de Las Vegas pour présenter officiellement ses nouveaux téléviseurs LG C2 et LG G2. Ces deux gammes profiteront notamment d’une nouvelle puce baptisée Alpha 9 Gen 5 qui embarque une petite surprise, le Dolby Vision IQ. Cette technologie, dérivée de la norme HDR de Dolby, va permettre d’adapter automatiquement la luminosité de l’écran, et le réglage du HDR, à l’ambiance lumineuse de la pièce.

