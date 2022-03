Samsung Galaxy A53, les tests Apple Studio et Display, Android 13, AMD FSR 2 et Xiaomi 12 Pro – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 17 mars : Google a déployé Android 13 Developer Preview 2, AMD a dévoilé FSR 2.0, Samsung annonce le Galaxy A53 et A33, et on teste les nouveautés Xiaomi et Apple. Tout un programme ! Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Des tests, des tests, beaucoup de tests !

Nous avons pu tester en détail le tout nouveau Mac Studio d’Apple, qui nous éblouit, et l’écran Studio Display, moins impressionnant. Dans le domaine des smartphones, la gloire était pour le Xiaomi 12 Pro et son test particulièrement complet à retrouver aussi en vidéo.

Google déploie Android 13 Developer Preview 2

La nouvelle version d’Android continue son développement avec le lancement de la Developer Preview 2. La beta n’est plus très loin.

Samsung dévoile les Galaxy A53 et A33

Les Galaxy S c’est bien, mais les smartphones les plus populaires de Samsung sont plutôt à chercher dans la gamme Galaxy A. Nous attendions donc avec impatience la présentation des Galaxy A53 et Galaxy A33. Nous avons pu prendre en main les deux smartphones 5G.

AMD nous tease FSR 2.0

Côté jeu vidéo, il fallait noter l’annonce par AMD de FSR 2.0 pour concurrencer le DLSS de Nvidia. Une nouvelle technologie très prometteuse.

