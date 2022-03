Messagerie universelle, MacBook Air XXL et Google se la joue Doctolib – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 25 mars : L'Union européenne veut forcer l'interopérabilité des service de messagerie, Apple travaillerait sur un MacBook Air XXL et Google se la joue Doctolib aux USA. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iMessage, WhatsApp et Facebook Messenger vont devenir compatibles grâce à l’UE

L’interopérabilité des services de messagerie en Europe, c’est pour 2023. Cela concerne les plateformes comme iMessage (Apple), Messenger (Facebook) ou encore WhatsApp, qui, si elles n’obtempèrent pas, pourraient payer des amendes très salées.

Apple travaillerait (de nouveau) sur un projet de MacBook Air XXL

La firme à la pomme plancherait sur deux nouveaux MacBook Air. Le premier modèle épouserait un format classique de 13 pouces. En revanche, le second pourrait voir encore plus loin et opter pour une diagonale de 15 pouces. Ce serait alors inédit sur la gamme Air.

Google veut se la jouer Doctolib et souhaite s’occuper de votre santé

Aux États-Unis, Google va mettre en place un système de réservations médicales directement depuis son navigateur web Chrome. Seront notamment affichés le créneau disponible (date), la spécificité (Covid-19, dermatologie, etc.) et un lien menant à un site tiers pour effectuer ladite réservation.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.