Le nouveau casque Sony, design du Galaxy Z Flip 4 et les nouveautés de Google Maps – Techs’presso

Voici ce qui a marqué le jeudi 12 mai : Sony a dévoilé le WH-1000XM5, le design du Galaxy Z Flip 4 est désormais connu et Google Maps fait le plein de nouveautés.

Sony présente son nouveau fleuron Bluetooth : le WH-1000XM5

Après de longs mois de rumeurs et de fuites, le nouveau casque de Sony est dévoilé. On connait désormais le design, les caractéristiques et le prix du Sony WH-1000XM5.

Samsung Galaxy Z Flip 4 : fuite du design

Onleaks a une nouvelle fois dévoilé le design d’un futur smartphone en avance. Cette fois, c’est le Samsung Galaxy Z Flip 4 et il faudra plisser les yeux pour voir des différences.

Google Maps fait le plein de nouveautés

Lors de la Google IO, Google a présenté plusieurs nouveautés pour Google Maps. Notamment un système d’itinéraire plus écoresponsable.

