Sony WH-1000XM5 : Sony officialise son casque avec « la meilleure réduction de bruit du marché »

Deux ans après son prédécesseur, Sony vient de présenter le Sony WH-1000XM5, son nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit, avec un design entièrement revu et affiné.

On s’y attendait depuis quelques semaines et Sony n’a pas raté son rendez-vous. Ce jeudi, le constructeur japonais a annoncé officiellement son nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit active, le Sony WH-1000XM5.

Après plusieurs semaines de fuite et une invitation partagée la semaine dernière, le constructeur vient de présenter son nouveau casque haut de gamme, venu prendre la suite du WH-1000XM4. Et pour la première fois depuis le tout premier MDR-1000X, lancé en 2016, Sony a décidé de complètement revoir le design de son nouvel appareil.

La meilleure réduction de bruit du marché, selon Sony

Il faut dire qu’entre le WH-1000XM3 et le WH-1000XM4 lancé il y a deux ans, les différences étaient bien maigres en façade. Cette fois, Sony a décidé d’opérer une refonte esthétique majeure. Cela passe notamment par un nouveau design avec un arceau bien plus fin, — mais toujours aussi rembourré, nous promet-on. La firme a également revu le système d’accroche de l’arceau aux oreillettes. Exit le système de fourche, on a droit ici à une simple branche positionnée au centre de l’écouteur, un peu à la manière de ce que propose Bose avec son Headphones 700. Comme son concurrent américain, Sony a également fait quelques sacrifices puisque, si les oreilles peuvent tourner, le WH-1000XM5 perd sa capacité à se plier.

Toujours concernant le design, Sony indique avoir revu les matériaux de son casque, toujours en plastique, mais recyclé ainsi que les coussinets en cuir souple synthétique. Le casque affiche également un poids de 254 grammes.

Bien évidemment, Sony souhaite positionner le WH-1000XM5 comme le casque proposant la meilleure réduction de bruit active du marché. Si le constructeur japonais nous a prouvé par le passé à quel point il maîtrisait cette fonctionnalité, signalons que le marché a évolué depuis et qu’Apple, avec son AirPods Max, propose déjà une réduction de bruit active de très haut niveau.

Pour ce faire, Sony a multiplié par deux le nombre de microphones sur son casque, passant de quatre sur le 1000XM4 à huit sur le 1000XM5. Le constructeur a également repris le processeur HD QN1, déjà présent sur le précédent modèle, et lui a ajouté une puce V1, utilisée également sur les écouteurs WF-1000XM4. De quoi permettre, sur le papier, une meilleure réduction de bruit sur les aigus et les médiums. Un capteur de pression atmosphérique est également présent pour détecter lorsque l’utilisateur est dans un avion, tout comme du tissu technique sur les micros pour filtrer les bourrasques de vent et éviter qu’elles ne soient retranscrites dans les haut-parleurs.

Puisque l’on parle des haut-parleurs, il est temps d’aborder la restitution audio. Comme sur la précédente génération, Sony propose trois codecs audio Bluetooth sur son WH-1000XM5 : le SBC, l’AAC et le LDAC. De quoi permettre au casque d’afficher une compatibilité Hi-Res Audio Wireless. Le casque embarque également l’algorithme DSEE Extreme de Sony pour permettre un upscaling des fichiers audio trop compressés, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth multipoint — qui désactivera alors le codec LDAC. Du côté des transducteurs, Sony a cependant réduit la voilure, passant d’un format de 40 mm à des transducteurs de 30 mm de diamètre. Néanmoins, d’après la firme japonaise, ils sont dotés de diaphragmes plus légers et rigides grâce à la fibre de carbone. Une légèreté censée assurer un meilleur débattement pour les basses et une rigidité plus adaptée aux aigus. En théorie, on devrait donc retrouver le même rendu sonore que sur le WH-1000XM4.

La meilleure qualité d’appels du marché, selon Sony

Si Sony affirme que le 1000XM5 propose la meilleure réduction de bruit active du marché, le constructeur n’est pas avare non plus en qualificatifs concernant la qualité d’appel. Pour cet usage, le Sony WH-1000XM5 utilise quatre microphones à formation de faisceau ainsi que l’apprentissage continu basé sur l’IA pour isoler au mieux votre voix des bruits ambiants.

Parmi les autres fonctionnalités notables, le Sony WH-1000XM5 profite toujours d’un capteur de port — masqué, cette fois — de la fonction « speak to chat » pour mettre en pause la musique lorsqu’on parle, des commandes tactiles sur l’écouteur droit avec le mode « quick attention », des assistants vocaux activables directement à la voix ou de l’adaptive sound control qui permet de gérer automatiquement la réduction de bruit en fonction de votre géolocalisation ou de votre activité. Signalons cependant l’absence de compatibilité Bluetooth LE Audio, une fonction qui arrivera sur Android 13 dans les prochains mois et permettra de réduire la latence pour le jeu mobile.

Pour l’autonomie, Sony annonce que son casque peut fonctionner pendant 30 heures consécutives avec réduction de bruit activée. Il se recharge en USB-C Power Delivery et peut récupérer 3 heures de lecture avec 3 minutes de charge.

Le Sony WH-1000XM5 sera disponible dans le courant du mois de mai en France. Il sera proposé en deux coloris — noir mat ou argent — au prix de 420 euros. Signalons par ailleurs que si le WH-1000XM3 va sortir de la gamme, le WH-1000XM4 sera toujours proposé comme alternative, autour de 300 à 330 euros.

