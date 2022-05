L’iPhone avec USB-C, Android 13 améliore le Pixel 6 et la Galaxy Watch 5 Pro – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 16 mai. L'iPhone avec USB-C, le capteur d'empreintes du Pixel 6 réparé et les matériaux de la Galaxy Watch 5 Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’iPhone 15 passerait à l’USB-C

La réglementation européenne devrait bel et bien accoucher d’un iPhone avec un port USB-C. Le premier à passer le cap serait l’iPhone 2023, à savoir l’iPhone 15.

Le capteur d’empreintes réparé par Android 13

Android 13 bêta 2 règlerait la lenteur extrême du capteur d’empreintes du Pixel 6 selon des utilisateurs de Reddit. Une bonne nouvelle, puisqu’il s’agissait d’une des plaintes récurrentes des possesseurs du dernier flagship de Google.

La Galaxy Watch 5 Pro se la joue luxe

La Galaxy Watch 5 Pro serait plus résistante et plus luxueuse qu’on le pensait. La prochaine montre premium de Samsung proposerait ainsi du verre saphir pour protéger son écran des rayures, mais aussi un boitier en titane.

Le test du jour

Test du Cowboy 4 ST : toujours plus puissant, toujours plus technologique

