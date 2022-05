Les Pixel Buds Pro profiteront d’une fonction réservée aux écouteurs haut de gamme

Un nouveau listing concernant les Pixel Buds Pro de Google prévus pour le 28 juillet prochain nous livre de nouveaux détails concernant la vitesse de la recharge sans fil des écouteurs.

Prévus pour une sortie en juillet, les Pixel Buds Pro ont été annoncés lors de la Google I/O 2022 et l’on a pu ainsi découvrir certaines de leurs fonctionnalités principales. Les nouveaux écouteurs sans fil de Google commencent maintenant à passer par l’étape habituelle des certifications réservée aux produits électroniques. C’est entre autres ce qui vient de se passer pour le boîtier de l’appareil qui vient d’être certifié pour la norme de charge sans fil Qi, nous révélant certaines caractéristiques supplémentaires au passage.

La même vitesse de recharge sans fil que les Pixel Buds 2

Google n’a pas fait la liste de tout ce dont étaient capables les Pixel Buds Pro lors de leur présentation et ces écouteurs gardent encore pour eux une certaine part de mystère. Nous ne connaissons par exemple pas certains détails techniques du produit comme la taille de la batterie ou encore la vitesse de la charge du boîtier.

Mais une nouvelle spécification des écouteurs à réduction de bruit active de la marque vient tout juste de nous être révélée par le biais du Wireless Power Consortium qui est l’organisme qui s’occupe de certifier les appareils pour la norme de recharge sans fil Qi. Nous savons désormais, grâce à eux, que le boitier des Pixel Buds Pro pourra accueillir une charge allant jusqu’à 2,5 W en sans fil, ce qui correspond aux vitesses utilisées sur la seconde génération de Pixel Buds sortie en 2020.

Une position cohérente pour Google

Ils viennent ainsi se placer juste entre les AirPods Pro d’Apple et les Sony WF-1000XM4 qui peuvent supporter respectivement 1,7 W et 5 W de charge. Une offre dans la moyenne actuelle de ce qui est proposé et qui semble convenable, surtout quand l’on considère que le boîtier des écouteurs offre déjà une réserve d’énergie passive qui permet de les maintenir constamment rechargés. La recharge complète du boîtier n’intervenant que plus rarement, cela ne devrait pas poser problème aux utilisateurs finaux. Il existe également la possibilité, si vous les utilisez avec un smartphone compatible avec la recharge sans fil inversée, de se servir de la batterie de votre smartphone en ultime recours. Les alternatives ne semblent donc pas manquer de ce côté.

Cette certification nous donne également droit à un aperçu du boîtier en question qui semble en tout point similaire à celui utilisé sur les autres modèles de Pixel Buds avec sa forme ovoïde et sa texture mate blanche . Il reste maintenant encore plusieurs étapes à franchir pour les Pixel Buds Pro avant de pouvoir trouver leur place sur nos étales. Les écouteurs doivent encore passer par plusieurs organismes de certification avant leur sortie, et nous pourrions ainsi en apprendre davantage sur leurs capacités au fur et à mesure que l’on s’approche de leur lancement.

