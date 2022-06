Votre ID sur iPhone, la charge du Nothing phone (1) et un futur iPad Pro géant – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 10 juin : avoir sa carte d'identité sur iPhone sera bientôt possible, le Nothing phone (1) aurait une charge rapide décente et le prochain iPad Pro pourrait avoir un très grand écran. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iOS 16 : votre iPhone remplacera bientôt la carte d’identité en France

Dématérialiser sa carte d’identique directement sur son iPhone sera bel et bien possible avec iOS 16. Le compte twitter de France Identité l’a confirmé, sans que l’on sache à l’heure actuelle s’il faudra passer par son application ou celle d’Apple, la bien nommée Wallet.

Le Nothing phone (1) proposerait une charge plus rapide que certains flagships

À quelques semaines de son annonce officielle – le 12 juillet prochain –, le Nothing phone (1) continue de laisser filtrer quelques informations à son sujet. La dernière en date ? Une indication sur sa probable puissance de charge, qui atteindrait les 45 W.

Apple : un gigantesque écran s’inviterait sur le prochain iPad Pro

Actuellement, l’offre d’iPad Pro se décline en deux tailles d’écran : 11 et 12,9 pouces. Mais un nouveau modèle doté d’une grande dalle de 14,6 pouces serait dans les cartons pour notamment marcher sur les plates-bandes de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

