Le nouveau Asus ROG Phone 6, une Tesla solaire connectée et du cloud gaming sur TV Samsung – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 5 juillet : Asus dévoile ses nouveaux smartphones gaming, Tesla connecte des panneaux solaires grâce à Starlink et on a testé le cloud gaming sur TV Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Asus présente son ROG Phone 6 pour joueur exigeant

Faire de son téléphone une console de jeu, c’est le souhait d’Asus depuis des années avec sa gamme ROG Phone. Les derniers venus n’y coupent pas. Les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro poussent encore plus loin le niveau de performances et de puissance pour un smartphone gaming, avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, jusqu’à 18 Go de RAM et du Wi-Fi 6E. Et des prouesses qui le positionnent déjà devant l’iPhone 13 Pro et sa puce A15 Bionic.

Tesla connecte les panneaux solaires d’une remorque à Internet

Tesla a dévoilé un étrange prototype : un prolongateur d’autonomie sous forme d’une remorque remplie de panneaux solaires et permettant d’accéder à Internet grâce au système Starlink de SpaceX.

Le Xbox Cloud Gaming est disponible sur TV Samsung

Disponible depuis quelques jours, le Samsung Gaming Hub accueille différents services de cloud gaming au sein de cet espace sur les téléviseurs et écrans de la firme sud-coréenne. Nous avons testé le Xbox Cloud Gaming et notamment le Xbox Game Pass sans console, avec une simple manette, sur ces appareils. Et l’expérience est plutôt prometteuse.

Le test : DJI Mini 3 Pro

DJI n’attend pas la concurrence et lance une version pro de son plus petit drone de loisir. Les évolutions sont nombreuses, y compris sur le prix de vente. Le DJI Mini 3 Pro compte notamment sur une détection d’obstacles améliorée et une meilleure autonomie. Nous avons testé le nouveau modèle réduit hautes performances.

La vidéo :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.