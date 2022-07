Apple veut pousser ses iPhone Pro, la pub arrive sur les écrans de verrouillage et le Xiaomi 12S Ultra ne sortira qu’en Chine – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 06 juillet : Apple veut pousser les ventes de ses iPhone Pro, la publicité arrivera bientôt sur les écrans de verrouillage et le Xiaomi 12S Ultra ne sera pas lancé en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

À partir de l’iPhone 14, Apple devrait vous inciter fortement à choisir le modèle Pro

D’après les informations de l’analyste chinois min-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, le constructeur américain aurait décidé de changer de stratégie à partir de la prochaine génération d’iPhone. Selon lui, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, attendus cet automne, seront les seuls modèles à profiter de la nouvelle puce Apple 16, alors que les iPhone 14 et 14 Max se verraient octroyer la puce Apple A15 de l’année passée. Une stratégie qu’Apple compterait renouveler tous les ans dès cet automne.

Bientôt des pubs sur l’écran de verrouillage de votre smartphone ? La tendance se profile à l’horizon

L’écran de verrouillage de votre smartphone est sans doute l’un des affichages que vous consultez le plus dans la journée. Il est donc logique que les publicitaires cherchent à s’y faire une place. Dans ce cadre, l’entreprise Glance, filiale de l’Indien InMobi, cherche désormais à intégrer ses publicités au sein même des écrans de verrouillage. L’entreprise serait déjà en discussion avec Samsung et Xiaomi pour afficher des publicités mêlées à un flux d’actualités et de vidéos.

Ne fantasmez pas trop sur les Xiaomi 12S, ils ne sortiront qu’en Chine

En début de semaine, Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme de smartphones, les Xiaomi 12S, 12S Pro et, surtout, le Xiaomi 12S Ultra. Alors que la présentation n’a eu lieu qu’en Chine, on pouvait légitimement penser qu’une sortie dans le reste du monde interviendrait dans les prochaines semaines. Il n’en sera finalement rien. Xiaomi a confirmé que les Xiaomi 12S ne seront lancés que sur le marché chinois et n’étaient pas prévus pour une commercialisation en France.

