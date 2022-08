Coloris de la Galaxy Watch 5, mise à jour du Pixel 6a et l’abonnement Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 1er août : les derniers détails de la Galaxy Watch 5 se dévoilent, le Pixel 6a reçoit une mise à jour importante et la Tesla met fin à un avantage gratuit. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Galaxy Watch 5 : les ultimes rendus sont là

D’ici le 10 août prochain, les prochaines Galaxy Watch 5 et 5 Pro vont se dévoiler. D’ici là, on s’occupe comme on peut avec des rendus des nouveaux coloris.

Google Pixel 6a : une première mise à jour importante

Un smartphone Google qui ne permettait pas de déverrouiller son bootloader pour y installer des ROM personnalisées… C’était jusqu’ici le destin du Pixel 6a. Fort heureusement, le problème si l’on peut dire vient d’être corrigé dans une première mise à jour.

Tesla cherche de nouvelles rentrées d’argent

Pour l’heure, une fois votre véhicule Tesla acheté, il n’y a plus beaucoup de dépenses supplémentaires à fournir. Pour les options de connectivité, deux offres sont proposées : l’une gratuite et l’autre Premium pour avoir accès à quelques fonctionnalités supplémentaires, mais c’était bien tout. À compter du 20 juillet, cela devrait changer. Huit après l’achat d’une Tesla, ses options de base de connectivité deviendraient payante. Les premiers véhicules impactés le seront donc en 2030. Autant dire que Tesla a le temps de changer d’avis d’ici là.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.