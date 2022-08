Samsung Galaxy Watch 5 / 5 Pro : voici de nouveaux rendus des montres connectées de Samsung

Les prochaines montres connectées de Samsung dévoilent leur design dans une série de rendus. De quoi patienter avant leur annonce imminente.

Le 10 août prochain, Samsung devrait présenter une ribambelle de nouveaux produits lors de son Galaxy Unpacked de milieu d’année. En plus des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, la firme coréenne devrait également présenter de nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 2 Pro, mais aussi ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 5 et 5 Pro.

C’est d’ailleurs ces dernières qui viennent de se dévoiler encore un peu plus avant la date fatidique. Le site 91mobiles, un habitué des fuites fiables, a publié deux clichés représentant trois Galaxy Watch 5 et deux Galaxy Watch 5 Pro (les deux de gauche) côte à côte et sous toutes les coutures.

Couleurs et fonctionnalités

Première observation : comme prévu, la disparition du modèle Classic semblerait bien confirmer la fin de la lunette rotative pour les montres Samsung. Deuxième élément qu’on peut retirer de ses visuels, les coloris un peu plus pop comme le violet ou le beige semblent logiquement réservés au modèle non pro.

Pour le reste, on y découvre un One UI Watch très proche des modèles précédents. Ajoutons que ces rendus ne sont probablement pas à l’échelle, puisque le modèle pro est censé être plus grand que son collègue.

Rappelons en deux mots les promesses principales de la nouvelle gamme de Galaxy Watch : une meilleure autonomie (un record même !), la mesure de la température cutanée ou encore des matériaux plus luxueux et résistants pour le modèle Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.