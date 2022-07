Galaxy Watch 5 Pro : un record d’autonomie pour la montre connectée de Samsung ?

La future montre connectée de Samsung, Galaxy Watch 5 Pro, pourrait proposer 3 jours d'autonomie selon les premières rumeurs. De quoi radicalement changer l'expérience utilisateur de ce genre de produits.

Samsung devrait officialiser durant le mois d’août ses futures montres connectées Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Nous avons déjà de nombreuses informations à leurs sujets, puisque les rumeurs sont assez loquaces depuis plusieurs semaines. En début du mois, on avait même pu apprécier le design des deux futures montres avec des rendus 3D. Une nouvelle rumeur vient d’émerger sur Twitter.

3 jours d’autonomie !

Selon Ice Universe, la version Pro de la Galaxy Watch 5 aurait ainsi 3 jours d’autonomie ! Si l’information se révèle être exacte, c’est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs friands de montres connectées. En effet, l’une des plus grandes contraintes avec ce type d’objets connectés est de devoir la recharger régulièrement. C’est la première fois qu’un produit sous Wear OS aurait une autonomie aussi élevée. La plupart se limitent à 24h d’autonomie, ou un peu plus, mais jamais plus de 2 jours d’affilée.

Chez la concurrence, c’est la même chose, puisque l’Apple Watch ne tient pas plus de 18h en usage soutenue selon Apple, mais certains sont parvenus à l’utiliser pendant plus de 48h avec un usage plus modéré.

L’avantage de cette gigantesque autonomie, au-delà d’une expérience utilisateur moins contraignante, c’est surtout la possibilité de porter la montre la nuit afin de pouvoir tracker son sommeil. Puis de recharger la montre le matin sous la douche par exemple.

Réponse officielle le 10 août

Cette excellente autonomie de la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung ne serait pas dû à une innovation mais tout simplement à la taille de la batterie et à des optimisations logicielles. En effet, la batterie devrait contenir 572 mAh d’énergie, ce qui signifie une hausse de 60 % de la capacité par rapport aux précédentes montres sous Wear OS. Il ne reste plus qu’à patienter l’annonce officielle de la montre par Samsung qui devrait intervenir le 10 août prochain lors du Galaxy Unpacked 2022.

