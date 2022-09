Design des Galaxy S23, la Pixel Watch triche et le prix du Pixel 7 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 28 septembre : OnLeaks a publié des rendus 3D des Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, Google nous fait croire que la Pixel Watch aurait des bordures plus fines et le prix du Pixel 7 a fuité. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra : OnLeaks se lâche

Le célèbre leaker OnLeaks, dont la fiabilité n’est plus vraiment à prouver, a publié une série de rendus 3D des prochains Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Sur les deux premiers, force est de constater que le bloc photo arrière ne profiterait plus de l’ilot, au profit d’objectifs individuellement marqués, comme sur le S22 Ultra. Le modèle S23 Ultra, de son côté, profiterait de dimensions très légèrement revus à la hausse.

Pixel Watch : Google triche pour faire croire à des bordures plus fines

Une vidéo promotionnelle de la montre connectée Pixel Watch a été publiée par la chaîne YouTube taiwanaise de Google. Problème : un utilisateur Reddit a habilement remarqué que les symboles affichés étaient plus grands que ceux aperçus sur le teasing originel de Google. Et ce pour nous faire croire à un écran plus large, et donc à des bordures plus fines.

Pixel 7 : son prix et sa date de sortie dévoilés avant l’heure

Le youtubeur Brandon Lee a repéré le prix du Pixel 7 sur Amazon : dans l’idée, il serait de 559 dollars, soit le même que l’an passé attribué au Pixel 6. Il convient cependant de rappeler la conjoncture inflationniste et la chute de l’euro face au dollar. Conséquences : le tarif en euro du Pixel 7 pourrait fortement augmenter au moment de sa sortie par chez nous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.